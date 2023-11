Fallout (Amazon Prime): Offizielle Bilder zeigen Charaktere und Luftschiff

Fallout: Brotherhood of Steel im Jahr 2296

Noch immer gibt es keinen offiziellen Trailer für die, die im kommenden Frühjahr aufausgestrahlt wird. Dank Vanity Fair bekommen wir jedoch ein paar neue Bilder, die mehr von der postapokalyptischen Welt und den Serienprotagonisten zeigen.So sehen wir unter anderem Ella Purnell als Lucy, Kyle MacLachlan als ihren Vater und Vault-Aufseher Hank sowie Walton Goggins als mysteriösen Kopfgeldjäger The Ghoul. Auch einund die Timeline ist gesetzt. Die Serie soll sich in die offizielle Lore des Fallout-Universums einfügen.Todd Howard, ausführender Produzent beim Fallout-Entwicklerstudio Bethesda wie auch für die Serie, bestätigte demnach: „Was in der Serie passiert, ist Kanon.“ Daraus lässt sich schließen, dass eventuell auch auf Ereignisse aus den Spielen Bezug genommen wird: Die Fallout-Serie spieltund somit neun Jahre nachsowie 15 Jahre nach„Es ist großartig, wenn jemand einen Blick auf deine Arbeit hat und sie“, so Howard, der auf einige Ergänzungen zur bestehenden Welt tatsächlich etwas neidisch war. „Manche Dinge habe ich mir angesehen und gefragt, warum wir das damals nicht gemacht haben.“ Gleichzeitig war es ihm wichtig, etwas Neues zu schaffen. „Ich wollte keine Story aufwärmen, die es in den Spielen schon gibt, sondern eine einzigartige neue Geschichte im Fallout-Kosmos erzählen.“Fallout-Fans beginnen jedoch jetzt schon, Fragen zu stellen, wie Timeline und die gezeigten Bilder zusammenpassen. So ist auf einem Bild eine Gruppe derzu sehen. In den Spielen wurde ihre Zerstörung zumindest angedeutet. „Die Brotherhood in L.A. im Jahre 2296? Wenn sie das zum Kanon machen wollen, brauchen wir Erklärungen“, fordert ein Fan auf Reddit als Reaktion auf den Artikel.Produzenten der Fallout-Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy (Westworld). Sie wird in acht Folgengezeigt und wird eine von mehreren interessanten auf Videospielen basierenden Serien im kommenden Jahr. So ist bereits dieund auch die Dreharbeiten zu The Last of Us Part 2 werfen ihre Schatten voraus.