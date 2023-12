Fallout (Amazon Prime): Der Trailer zur Amazon-Serie lädt in die Endzeit ein

Fallout: Über zwei Minuten Endzeit im Trailer

Im kommenden Jahr geht es in die Endzeit:veröffentlicht diezu. Nachdem es, folgt jetzt derzur neuen Serie der Westworld-Schöpfer Jonathan Nolan und Lisa Joy.Bekannt war bereits, dass die Fallout-Serie im Jahr 2296 spielt, und somit ziemlich genau neun Jahre nach den Ereignissen vonist Los Angeles und die nähere Umgebung, wobei von der einstigen Millionenstadt nicht mehr ganz so viel Glanz über ist – der Atomkrieg, der überhaupt erst zum postapokalyptischen Szenario der Reihe führte, hat natürlich seine Spuren hinterlassen.Der erstegewährt nun einen ersten Einblick in die Serie, die im Auftrag von Amazon Prime Video produziert wird. Im Fokus steht, gespielt von, die, wie bereits zahlreiche Spieler in der Vergangenheit, sich zu Beginn aufmacht, den Vault zu verlassen. An der Oberfläche trifft sie allerdings auf eine Welt, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat und – ehrlich gesagt – nicht allzu einladend ausfällt.In den rund zweieinhalb Minuten langen Video sind außerdem mehrere Soldaten in Power-Rüstungen und einzu sehen. Letzterer wird übrigens vonverköpert, den der eine oder andere vielleicht schon aus Sons of Anarchy, Ant-Man and the Wasp oder Tomb Raider kennt. Ebenfalls mit an Bord der Fallout-Reihe ist, bekannt aus Emancipation.Viele Details zur Handlung verrät der Trailer derweil allerdings nicht. Hier heißt es sich weiter in Geduld zu üben: Nach aktueller Planung soll Fallout in insgesamt acht Episodenerscheinen. Es ist nicht die einzige Serie zu einem Videospiel im kommenden Jahr: