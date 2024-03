Fallout: Wann startet die Serie?

Wie viele Folgen von Fallout sind geplant?

Erzählt Fallout eine bekannte Geschichte?

Besetzung von Fallout: Welche Schauspieler sind dabei?

Aaron Moten als Maximus

Kyle MacLachlan als Overseer Hank

Moisés Arias

Sarita Choudhury

Michael Emerson

Leslie Uggams

Frances Turner

Dave Register

Zach Cherry

Johnny Pemberton

Rodrigo Luzzi

Annabel O'Hagan

Xelia Mendes-Jones

Wer produziert Fallout?

"Krieg. Krieg bleibt immer gleich", so heißt es mehr als nur einmal in der, aber so ganz stimmt das ja gar nicht. Mittlerweile gibt es Fallout als Singleplayer-Rollenspiel, als Online-Rollenspiel, als Brettspiel,– und ja, bald auch als Serie.Bereits 2020 haben Bethesda und Amazon sich zusammengeschlossen, um die einst von den Black Isle Studios erdachte Welt in mehrere Folgen feinsterzu pressen. Wenige Wochen vor demfassen wir für euch zusammen, was wir bisher über den, dieund mehr wissen.Nach wochen- und monatelangen Dreharbeiten ist die Fallout-Serie mittlerweile fertig und der Veröffentlichung steht eigentlich nichts mehr im Wege. Der Startschuss für Fallout fällt demnach amZu sehen gibt es die Adaption übrigens. Bei anderen Diensten schaut ihr sprichwörtlich in die Röhre. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt eine Möglichkeit geben wird, die Fallout Serie auch separat vom Abo-Dienst zu erwerben, ist derzeit noch unklar.Offiziell hat sich Amazon noch nicht dazu geäußert, wie viele Folgen es von Fallout in der ersten Staffel geben wird. Bei imdb sind bisher jedocheingetragen, was durchaus passen könnte. Auch andere Erfolgsserien von Amazon, wie beispielsweise die brutale Superhelden-Serie The Boys oder Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht setzen auf diese runde Anzahl.Wie lang die jeweiligen Folgen ausfallen werden, ist auch noch nicht klar. Stellt euch aber darauf ein, dass vermutlichpro Episode aufgewendet werden müssen.Obwohl Amazon die Videospiel-Reihe adaptiert, wird die Serieaufgreifen. Stattdessen wird Fallout im Jahr 2296 beginnen, also etwa neun Jahre nach den Ereignissen von, und uns das postapokalyptische Los Angeles näher bringen. Die heutige Millionenstadt hat allerdings im Endzeit-Universum ihren strahlenden Glanz längst verloren und ist offenbar wie viele andere Regionen mehr eine Ruine als alles andere.Im Fokus der Handlung steht die, die sich für eine Rettungsmission aus dem Schutzbunker wagt. Was sie danach erwartet, wurde bisher nicht verraten. Klar ist nur, dass die Handlung als Kanon gilt, da unter anderem Bethesda-Mastermind Todd Howard in die Produktion involviert war.Hauptdarstellerin von Fallout ist die britische Schauspielerin, die in der Vergangenheit unter anderem in Tim Burtons Die Insel der besonderen Kinder oder in der Serie Yellowjackets zu sehen war. In der Endzeit spielt sie nun Lucy, die am Anfang der Serie noch in Vault 33 lebt.Neben Purnell ist außerdemals Ghul am Start. Der US-Amerikaner dürfte einigen bereits aus Ant-Man and the Wasp, Django Unchained oder der Tomb Raider-Verfilmung aus 2018 bekannt sein. Außerdem spricht er in der ebenfalls nur auf Amazon verfügbaren Animationsserie Invincible den Charakter Cecil Stedman.In weiteren Rollen sind außerdem zu sehen:Die Showrunner der Fallout-Serie sind(Captain Marvel, Tomb Raider) und(Silicon Valley). Als Produzenten konnte Amazon, den Bruder von Christopher Nolan, und seine Fraugewinnen, die zusammen unter anderem bereits an Westworld gearbeitet haben. Jonathan hat wiederum zuvor an einigen großen Filmen seines Bruders als Autor mitgewirkt, unter anderem Memento, Interstellar und The Dark Knight.Für Fallout nahm Nolan außerdem für dieauf dem Regie-Stuhl Platz. Wer die anderen Folgen angeleitet hat, ist aktuell noch unklar. Wir werden die Information ergänzen, sobald sie uns vorliegt.Falls ihr mit Serien nichts anfangen könnt, müsst ihr auch auf dernoch eine ganze Zeit lang gedulden.und selbst das wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Alternativ könnt ihr aberein neues Abenteuer erleben.