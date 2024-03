Fallout Serie: "Es ist fast so, als ob wir Fallout 5 wären"

haben es in den nächsten Jahren nicht so einfach: Ein neuer Serienteil wird noch lange auf sich warten lassen. Zumindest wenn es um die interaktive Erfahrung geht. Die kommendesoll aber die Wartezeit etwas erträglicher gestalten – und ist quasi eine ArtDas gibt Produzent, Bruder von Regisseur Christopher Nolan, in einem aktuellen Interview zu Worte. Der Westworld-Erfinder hat sich schon vor Jahren mit Bethesda und insbesondere Todd Howard getroffen, um einein Angriff zu nehmen. Das Ergebnis ist eine komplett eigene Geschichte, die dennoch voll und ganz in das Universum passen soll.Bekannt ist bereits, dass Amazons Fallout-Serie das Szenario an die Westküste der USA verlegt, genauer gesagt nach Los Angeles: Im Jahr 2296 ist der Glanz der einstigen US-Metropole aufgrund der Nachwirkungen des Atomkriegs natürlich längst verflogen. Inmitten dieser Ruinen wird Fallout eine komplett neue Geschichte erzählen, was für Nolan zu den Stärken des Franchise gehört. Im Interview mit Total Film vergleicht er Fallout sogar mit seiner"Fallout kommt in meiner bisherigen Karriere der Arbeit an der Batman-Adaption am nächsten, bei der es so viele verschiedene Geschichten im Batman-Universum gibt, dass es keine Kanon-Version gibt, weshalb man man frei ist, seine eigene zu erfinden", heißt es von Nolan. In diesem Punkt würde man sich an den Spielen orientieren, denn auch diese würden jeweils ganz eigene Storys erzählen und seien überwiegend, wie man sie sonst kennt."Es ist fast so, als wären wir Fallout 5. Ich will nicht anmaßend klingen, aber es ist nur einedavon, oder?", schließt der Produzent, der für die ersten Folgen auch als Regisseur fungiert, seine Ausführung ab. Ob die Verfilmung aber tatsächlich die gleichen Gefühle transportieren kann, wie es die Spiele seit 1997 vorgemacht haben, bleibt natürlich abzuwarten.Die erstestarten, wie wir in unserer großen Zusammenfassung verraten. Wer hingegen lieber auf einwartet, muss noch einiges an Geduld mitbringen: Laut Bethesda