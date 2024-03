Fallout: Der neue Trailer kündigt eine Überraschung an

Gut einen Monat vor Start haben Amazon und Bethesda einenzurveröffentlicht. Anders als der erste Teaser gewährt dieser ein wenig mehr Einblick in die Geschichte, die im Jahr 2296 stattfindet und unter anderem Los Angeles abdeckt.Im Mittelpunkt der Story steht, gespielt von Schauspielerin Ella Purnell, die zu Beginn der Handlung aus den Vault 33 steigt, um sich neu in der Postapokalypse zurechtzufinden. Das Gegenteil ist derweil Maximus: Der von Aaron Moten verkörperte Soldat istund hat davor bereits sein gesamtes Leben im Ödland verbracht. Im Trailer sind beide ebenso zu sehen wie der von Walter Goggins gespielte Ghul.Dieser, so beschreibt ihn der Schauspieler selbst, sei vergleichbar mit. "Er ist der Wegweiser, wenn man so will, durch diese verstrahlte Höllenlandschaft, in der wir uns in dieser postapokalyptischen Welt befinden", heißt es von Goggins über seinen Charakter in der Fallout-Serie. Natürlich war dieser nicht immer ein Ghul, wie bereits der neue Trailer verdeutlicht: Vor der Atomkatastrophe war er ein Mensch namens Cooper Howard, dessen Vergangenheit offenbarerzählt wird.Neben den neuen Szenen und angedeuteten Infos verrät der Trailer noch eine Besonderheit:der Fallout-Serie werden schon am, und somit einen Tag früher als zuvor kommuniziert,. Ihr müsst also nicht, wie es zuletzt wieder öfters der Fall gewesen ist, jede Woche auf eine Episode warten, sondern könnt direkt die gesamte Serie bingen. Auch eine Zweiteilung, wie beispielsweise bei der zweiten Staffel von Invincible, ist nicht vorgesehen.Ob die Fallout-Serie derweil nurumfassen wird, bleibt übrigens noch abzuwarten. Amazon selbst wollte sich noch nicht dazu äußern, ob zukünftig noch mehr zu sehen wird – vermutlich macht man es vom Erfolg abhängig., haben wir für euch an anderer Stelle festgehalten.