Fallout-Serie: Erste Szene mit Lucy, dem Ghoul und der Brotherhood of Steel veröffentlicht

Gar nicht mehr all zu lang müsst ihr euch gedulden, denn bereits in wenigen Wochen soll dieaufendlich anlaufen. Wer seine Neugierde vorab schon etwas stillen möchte, der bekommt aber bereits jetzt einen rundserviert.Jüngst veröffentlichte man nämlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Prime Video einen ersten Eindruck der mit Spannung erwarteten Serienadaption der beliebten Bethesda-Rollenspiele. Darin zu sehen: Hauptdarstellerin, die auf den(Walton Goggins) trifft.Die besagte Szene präsentierte man der Weltöffentlichkeit im Rahmen eines Events, das in Mumbai abgehalten wurde und auf dem neben Lucy-Darstellerin Ella Purnell auch Regisseur und Executive Producer, Bruder des berühmten Christopher Nolan, zugegen waren. Glücklicherweise findet man den kurzen Einblick in die Fallout-Serie aber auch auf YouTube, sodass ihr am besten selbst einen Blick auf die Szene werft, wenn ihr dem Hype um den baldigen Start nicht mehr länger Stand halten könnt:“In der neuen Szene trifft Lucy auf den Ghoul – und ist ein wenig überfordert damit, einen Wasteland-Konflikt mit den Taktiken der Vault Dweller zu lösen.“ heißt es in der Videobeschreibung. „Als ihre Bemühungen, die Situation zu deeskalieren, scheitern und Spannungen entstehen, findet Lucy zusätzliche“.Bei dem sogenannten Ghoul handelt es sich um einen, der seit Jahrhunderten die postapokalyptischen Weiten des Fallout-Universums unsicher macht. In der Serie wird er, wie bereits erwähnt, vonverkörpert, den ihr womöglich aus Blockbustern wie The Hateful Eight oder Django Unchained in Erinnerung habt.Die Fallout-Serie feiert ihre Veröffentlichung schon amexklusiv bei Amazon Prime. Sie wartet direkt zum Startauf und wir verraten euch schon jetzt alles,. Und den erst vor wenigen Tagen erschienenen,wollen wir euch natürlich ebenso wenig vorenthalten.