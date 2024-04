Fallout: Zweite Staffel schon in Planung?





The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ



— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 9, 2024

Ab dieser Woche können sich Freunde von Serien mit postapokalyptischem Setting und Fans der Spielereihe auf den Start vonfreuen. In der Nacht zum Donnerstag, 11. April, werden ab 3 Uhr alle acht Folgen der ersten Staffel verfügbar sein – und somit ein bisschen früherIn dem Hauptrollen sind unter anderem Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) sowie ihr Vater Hank (Kyle MacLachlan) und der Ghul Cooper Howard (Walton Goggins) zu sehen. Die Ereignisse imsollen eine von der Spielereihe unabhängige Story erzählen, sich jedoch in die Welt von Fallout einfügen.Wohl auch deshalb hat Walton Goggins (The Hateful Eight, Tomb Raider) darauf verzichtet, im Vorfeld Fallout zu spielen. „Ich wollte, wie die Ghuls im Spiel sind“, erzählt der Schauspieler (via GamesRadar ). „Ich wusste auch, dass die Autoren nicht ein Thema aus dem Spiel nacherzählen, sondern etwas Neues erschaffen sollten, das sich nahtlos in den Kanon von Fallout passt.“ Ghuls sind in der Welt von Fallout Menschen, die durch die radioaktive Strahlung erstellt wurden – einige leben ganz normal mit den Menschen zusammen, andere sind wild und haben ihren Verstand verloren.„Mir wurde wirklich freie Hand gelassen, in welche Richtung ich mich bewege“, so Goggins weiter. „Als wir anfingen, hatte ich zwei Scripts gelesen und. Es war alles da für mich; ich musste nur die Prothesen und das Kostüm anlegen und mir überlegen, wie ich es praktisch umsetze.“Wie Goggins das gemacht hat,, nachdem Prime Video den Release um einen Tag vorverlegt hat. Währenddessen stellt ein Artikel von Variety in Aussicht, dass bereits eine zweite Staffel von Fallout in Planung ist. Diese soll dann allerdings – voraussichtlich aus Steuergründen – in Kalifornien produziert werden und nicht, wie die erste Staffel, in New York.