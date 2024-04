Fallout-Serie: Amazon gibt grünes Licht – Staffel 2 ist offiziell auf dem Weg





Während es für die meisten Liebhaber derwohl ohnehin wenig daran zu rütteln gab, fanden sich auch nicht wenige von ihnen in einem Zustand der Ungewissheit wieder: Wirddie TV-Adaption in eineschicken, oder ist nach Season 1 bereits Schluss?Vor allem der Umstand, dass alle Episoden der ersten Staffelam selben Tag im ausgiebigen Angebot Amazon Primes zum Anschauen bereitstanden, verunsicherte den einen oder anderen Franchise-Fan, ob dieauf eine Fortsetzung so nicht eher sinken würden. Doch nun gibt der Versandhaus-Riese grünes Licht.nach der Premiere der Fallout-Serie war es so weit: Amazon Prime Video hat den aktuellen Quotengaranten. "Gelobt seien unsere wahnsinnig brillanten Showrunner Geneva [Robertson-Dworet] und Graham [Wagner], unser großartiger Cast, Todd und James und all die Legenden von Bethesda sowie Jen, Vernon und das großartige Team von Amazon für ihre unglaubliche Unterstützung dieser Serie. Wir können es kaum erwarten, die Welt wieder in die Luft zu jagen", so heißt es seitens der beiden ausführenden Produzentenim Rahmen einer Pressemitteilung.Auch über Twitter ließ man es sich nicht nehmen, Fans der Fallout-Serie direkt mit der frohen Kunde zu entzücken. Hier heißt es ganz einfach, man würde sich in den Wastelands mitwiedersehen. Zu etwaslässt sich Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, hinreißen: "Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen".Auch für diehat man ein paar besonders warme Worte übrig: "Die Messlatte lag hoch für die Liebhaber dieses kultigen Videospiels und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir gleichzeitig Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten. Die Darsteller, allen voran, haben die Erwartungen voll und ganz erfüllt. […] Wir sind begeistert, die zweite Staffel nach nur einer Woche anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen."Mit der Ankündigung der zweiten Staffel stellte Prime Video noch einmal besonders heraus, dass Fallout aktuell zu dendes Streaming-Dienstes zählen würde. Einenfür Season 2 gibt es selbstredend noch nicht, die Produktion ist noch nicht angelaufen. Für Staffel 1 verzichteten die Macher derweil auf ein ganz bestimmtes Element, dochder populären Postapokalypse einstellen.