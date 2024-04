Popularität der Fallout-Serie führt zum Nexusmods-Ausfall

Mit derhaben Amazon und Bethesda einen echten Hit gelandet, von dem beide Seiten profitieren. Zeitgleich mit der Adaption sind nämlich auch dieimmens gestiegen, wovon nun auch eine der bekanntesten Mod-Seiten der Welt betroffen ist.Gemeint ist natürlich, die erste Anlaufstelle, wenn es um große und kleine Modifikationen geht, insbesondere bei Bethesda-Spielen. Über das Wochenende kämpfte die Webseite allerdings mit ein paar technischen Schwierigkeiten, ausgelöst von dem großen Erfolg der Fallout-Serie.Nachdem, dass aufgrund der Fallout-Serie zahlreiche Spieler ihren Weg zurück zu den Spielen gefunden habe, wurde es am zurückliegenden Woche noch deutlicher:(via steamdb ) waren am Sonntag gleichzeitig in der Endzeit unterwegs, verteilt überund. Auch die älteren Serienteile, wie etwa die ersten beiden Fallouts, konnten noch jeweils mehrere tausend Spieler in Bann ziehen.Zur selben Zeit nahm auch das Interesse an Mods zu, wie die Statistik-Seite von Nexusmods offenlegt. Waren diefür Modifikationen im Jahr 2024 bislang zwischen acht und zwölf Millionen angesiedelt, gab es vor wenigen Tagen einen beachtlichen Satz nach oben: Am 14. April verzeichnete Nexusmods satte 19 Millionen Downloads, am 21. April waren es dann sogar über 24 Millionen.Dieführte dazu, dass Nexusmods mit den verfügbaren Kapazitäten arg zu kämpfen hatte. Zwischenzeitlich war die Seite sogar fast nicht zu erreichen: "Aufgrund der Popularität der Fallout-TV-Serie haben wir derzeit viel mehr Traffic als sonst", hieß es von Seiten der Betreiber. Man habe außerdem zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um die höheren Besucherzahlen managen zu können.Einist zudem noch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Mit demmitunter noch einmal gesteigert werden. Die Macher der