Serious Sam: Siberian Mayhem: Standalone-Erweiterung erscheint am 25. Januar 2022

Willkommen in Siberien

Bestien der Apokalypse

Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC) Screenshot - Serious Sam: Siberian Mayhem (PC)

Gehärteter Stahl

In der Fremde zu Hause

Sibirische Geheimnisse

Es begann als ehrgeiziges Projekt des aus der Community stammenden Modding-Teams Timelock Studios. Dann schaltete sich Croteam ein und entschied sich nicht nur dazu, Timelock zu unterstützen, sondern eine eigenständig spielbare Erweiterung für Serious Sam daraus zu machen. Und jetzt gibt es nicht nur einen ersten Trailer, sondern insbesondere einen Veröffentlichungstermin, auf den man nicht mal mehr all zu lange warten muss: Die Dauerfeuer-Action Serious Sam: Siberian Mayhem soll am 25. Januar 2022 auf Steam erscheinen und lässt sich bereits vorbestellen. Der Clou: Besitzer von Serious Sam 4 bekommen den Titel mit einem beträchtlichen Rabatt.Nachfolgend findet ihr die ersten Screenshots sowie die offizielle Beschreibung:Das Herz Russlands. Riesig, kalt und so unberechenbar, dass sich selbst außerirdische Eindringlinge verloren fühlen. Reise durch fünf neue Level einer hinreißend schönen und gefährlichen Welt, die von arktischen Küsten und einsamen Wäldern bis hin zu verlassenen Dörfern und einer schaurigen Geisterstadt reicht. Sibirien ist groß. Hier kannst du kämpfen und forschen, solange du willst.Nur die stärksten Seelen überleben in Sibirien – und das weiß Mental genau. In "Siberian Mayhem" schließen sich der Horde neue und gefährliche Gegner und Bosse an, darunter einige fortschrittliche und furchterregende Kreaturen, mit denen du niemals rechnen würdest.Es gibt nur eins, was zwischen Serious Sam und seinen Feinden steht: eine gute Waffe! Gönn dir ein tödliches Arsenal neuer Waffen, von der legendären AK bis zur experimentellen „Perun“-Armbrust und darüber hinaus! Du willst den Tod von oben kommen sehen oder mit 50 Tonnen erstklassiger Feuerkraft eins werden? Neue Ausrüstung und Fahrzeuge stehen bereit, um deine zerstörerischsten Träume zu erfüllen.Wenn du meinst, deine Reise sei vorbei, und es gäbe keine Geschichten mehr zu erzählen … dann gibt dir das Universum eine zweite Chance. Triff eine Gruppe neuer Außenseiter und unerwarteter Charaktere, die Sam auf seiner Reise nach Tunguska helfen. Schließe Nebenmissionen ab, um neue Chroniken zu entdecken, die diese wilden Orte für dich bereithalten. Und achte stets auf deine Umgebung - denn die Spielwelt selbst kann dir Dinge sagen, die du nie erwartet hättest.Sibirien ist gewaltig, trostlos und voller Geheimnisse. Nützlich, dumm, seltsam, vertraut ... was immer du willst. Wirst du sie alle finden?