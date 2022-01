Twisted Metal (Arbeitstitel): Gerücht: Sony hat offenbar das Entwicklerteam des Reboots ausgetauscht

Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte im Internet, dass Twisted Metal mit einem Reboot von Sony wiederbelebt werden soll. Bislang war hier wohl das Entwicklerteam von Lucid Games für das Comeback verantwortlich, das zuletzt an Destruction All-Stars für PlayStation 5 arbeitete. Laut einem aktuellen Bericht von VGC scheint Sony das Projekt nun aber offenbar in die Hände eines anderen Studios gegeben zu haben. Dabei soll es sich um ein First-Party-Team der PlayStation Studios aus Europa handeln.Genauere Details hat der Insider nicht verraten. Eingestellt wurde das Reboot von Twisted Metal allerdings nicht. Angeblich soll das eher mittelmäßige Feedback für Destruction All-Stars für ein Umdenken bei Sony gesorgt haben. Erst kürzlich haben die Verantwortlichen auch eine TV-Serie zu Twisted Metal angekündigt, bei der Schauspieler Anthony Mackie in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Der Start ist für das Jahr 2023 angepeilt.