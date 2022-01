Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: Rollenspiel-Reihe erscheint im Februar 2022 erstmals auch für Nintendo Switch

Nachdem die Rollenspiel-Sammlungen von Kingdom Hearts nun schon seit einiger Zeit für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sind, wird die Reihe schon bald auch für Nintendo Switch erscheinen. Square Enix hat heute den offiziellen Release dazu bekannt gegeben. Die Sache hat allerdings einen Haken. Es handelt sich lediglich um Cloud-Versionen, die über das Internet gestreamt werden müssen. Laut dem Publisher ist das Kingdom Hearts Integrum Masterpiece am 10. Februar 2022 im Nintendo eShop erhältlich.Zu den Inhalten des Pakets zählen alle Rollenspiele, die bislang erschienen sind. Dabei handelt es sich um Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts 3 + Re Mind. In den USA kann die Sammlung momentan für 71,99 USD statt 89,99 USD vorbestellt werden - in Deutschland liefert eine Suche im eShop derzeit noch kein Ergebnis. Zusätzlich wird es kostenlose Demos geben, mit denen Spieler testen können, ob ihre Verbindung für die Cloud-Version ausreichend ist. Am 10. April 2022 findet außerdem ein großes Konzert zum 20. Jubiläum von Kingdom Hearts statt. Hier dürfen sich Fans wohl ebenfalls auf einige Überraschungen freuen.