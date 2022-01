The Cuphead Show (Netflix): Erster Trailer und Starttermin der Netflix-Serie veröffentlicht

Über zwei Jahre ist es mittlerweile schon her, dass The Cuphead Show für Netflix angekündigt wurde. Nach der langen Wartezeit gibt es nun den ersten Trailer sowie den Starttermin, wann die Serien-Adaption beim Streaming-Anbieter zu sehen sein wird. Demnach dürfen sich Fans ab dem 18. Februar 2022 auf die Episoden freuen. Optisch orientiert sich die Cuphead Show an der Spiele-Vorlage von Studio MDHR. Chad und Jared Moldenhauer sind als Erfinder von Cuphead auch als Produzenten am Netflix-Projekt beteiligt.Die erste Staffel der Cuphead Show umfasst zwölf Folgen mit einer Länge von jeweils zwölf Minuten. Im Original sind Tru Valentino und Frank Todaro als Stimmen der beiden Hauptfiguren Cuphead und Mugman zu hören. Zahlreiche weitere Charaktere aus dem Spiel werden einen Auftritt in der Serie haben. Darunter King Dice, The Devil, Ms. Chalice und mehr. Zum bevorstehenden Netflix-Start wurde außerdem eine spezielle Webseite zur Cuphead Show veröffentlicht.Seit kurzer Zeit ist auch der Release für den langerwartete Cuphead-DLC The Delicious Last Course bekannt. Ab dem 30. Juni 2022 werden die neuen Inhalte für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Official Trailer