The Cuphead Show (Netflix): Netflix-Serie zum Spiel erhält eine zweite Staffel

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4



— Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

Die erste Staffel der Serie "The Cuphead Show!" erschien am 18. Februar dieses Jahres und schon jetzt ist klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die Fortsetzung soll im Sommer auf Netflix erscheinen. Studio MDHR sind die Entwickler und Gründer von Cuphead und haben als ausführende Produzenten an der Serie mitgearbeitet. Leider gibt es noch kein genaues Release-Datum, doch es ist denkbar, dass die zweite Staffel zeitnah mit dem neuen DLC "The Delicious Last Course" erscheint, der nach mehreren Verschiebungen endlich am 30. Juni veröffentlicht wird.The Cuphead Show ist eine Netflix-exklusive Zeichentrickserie, die sich stark an der Videospiel-Vorlage orientiert. Das bunte Spektakel zeigt Cuphead, Mugman und diverse Videospiel-Bösewichte aus dem Cuphead-Universum. Dabei verfolgt sie unsere beiden Lieblingstassen auf ihrem farbenfrohen Abenteuer und zeigt, wie sie gegen den Teufel und seine Handlanger kämpfen. Die erste Staffel präsentiert gerade mal eine Handvoll Bösewichte aus dem Spiel. Es gibt also noch jede Menge Stoff für die zweite Staffel und darüber hinaus. Die erste Staffel von The Cuphead Show bestand aus zwölf Episoden á 15 Minuten. Die Rezensionen fielen gemischt aus, auf Rotten Tomatoes erreichte die Serie eine Wertung von 64 % und auf Metacritic befand sich die Wertung bei 69. Besonders viel Lob gab es für die Art und Weise, wie es den Machern gelungen ist, den Charme des Videospiels in eine Serie zu packen und die beiden Tassenbrüder gelungen in Szene zu setzen. Doch fehlte es manchen Kritikern schlicht an Substanz und auch die Gesamtlänge von 180 Minuten empfanden sie als zu kurz.Letztes aktuelles Video: Official Trailer