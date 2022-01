Crysis 4 (Arbeitstitel): Crytek kündigt Shooter-Fortsetzung mit erstem Teaser an

Kajetan hat geschrieben: ? Heute 10:42 Crytek ist der Insolvenz mit dem Amazon-Deal so gerade noch von der Schippe gesprungen. Ausserdem hatte man recht lukrative Lizenz/Support-Deals mit der Rüstungsindustrie abgeschlossen, wo die Cry-Engine für diverse Trainings- und Simulations-Software verwendet wird. Der eine oder andere Euro ist auch über Architektur-Software reingekommen, wo die CryEngine hübsche Bilder für Bauprojekte liefert.

Ob man den massiven Verlust an Talent und KnowHow an CIG inzwischen kompensieren konnte? Die stagnierende Entwicklung der CryEngine und das komplett brachliegende Lizensierungsgeschäft im Spielebereich deuten zumindest an, dass hier nicht mehr viel passiert. Es würde mich nicht wundern, wenn man für Crysis 4 die aktuelle UE verwendet, weil es um Größenordnungen leichter, schneller und preiswerter ist Entwickler/Designer mit Unreal-KnowHow zu bekommen, anstatt Leute extra in die CryEngine einarbeiten zu lassen. Denn nahezu alle, die von der CryEngine Ahnung haben UND gut sind, sitzen inzwischen bei CIG. Crytek ist der Insolvenz mit dem Amazon-Deal so gerade noch von der Schippe gesprungen. Ausserdem hatte man recht lukrative Lizenz/Support-Deals mit der Rüstungsindustrie abgeschlossen, wo die Cry-Engine für diverse Trainings- und Simulations-Software verwendet wird. Der eine oder andere Euro ist auch über Architektur-Software reingekommen, wo die CryEngine hübsche Bilder für Bauprojekte liefert.Ob man den massiven Verlust an Talent und KnowHow an CIG inzwischen kompensieren konnte? Die stagnierende Entwicklung der CryEngine und das komplett brachliegende Lizensierungsgeschäft im Spielebereich deuten zumindest an, dass hier nicht mehr viel passiert. Es würde mich nicht wundern, wenn man für Crysis 4 die aktuelle UE verwendet, weil es um Größenordnungen leichter, schneller und preiswerter ist Entwickler/Designer mit Unreal-KnowHow zu bekommen, anstatt Leute extra in die CryEngine einarbeiten zu lassen. Denn nahezu alle, die von der CryEngine Ahnung haben UND gut sind, sitzen inzwischen bei CIG.

ICHI- hat geschrieben: ? vor 46 Minuten Versteh nicht warum man das jetzt wieder mindestens 2 Jahre vor Release ankündigen

muss. Versteh nicht warum man das jetzt wieder mindestens 2 Jahre vor Release ankündigenmuss.

Danke für die Zusammenfassung. Habe jetzt auch mal zurückgegoogelt; was mich verwirrt hat war, dass der Deal 2015 oder so war, aber ein Jahr später Berichte über unbezahlte Gehälter rauskamen. Die nächsten Jahre dann massig Berichte über geschlossene Crytek-Studios und der Rücktritt vom Yerli. Danach wurde es still.Schätze mal, Crytek hat sich nach all den Kürzungen erhohlt? Wenn ich recht bedenke, scheint Hunt Showdown in letzter Zeit auch massig an Popularität gewonnen zu haben. Als Selbst-Gepublishter' Titel dürfte das ordentlich Kohle scheffeln.Diese Teaser sind schon ein bisschen albern. Toll fand ich auch Elders Scrolls 6, mit dem Teaser vor 1-2 Jahren, welches anscheinend immer noch in der Vorproduktion ist >_>