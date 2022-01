UFL: Erster Gameplay-Trailer und neue Infos zum FIFA-Konkurrenten

Im vergangenen Sommer hat das Team von Strikerz Inc. mit UFL eine brandneue Fußballsimulation angekündigt, die es mit den langjährigen Konkurrenten FIFA und eFootball aufnehmen soll. Nun wurden auch der erste Gameplay-Trailer sowie weitere Details zum Spiel im Rahmen eines Livestreams angekündigt. So soll der auf Unreal-Technologie setzende Titel bereits in diesem Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zur Verfügung stehen. UFL wird auf ein Free-to-play-Modell setzen, das die Entwickler als „Fair To Play“ beschreiben.Spielerisch ähnelt UFL dem beliebten Ultimate-Team-Modus von FIFA: Spieler gründen ihren eigenen Fußballclub und legen den Kader und die Aufstellung selbst fest. Einzelne Fußballer können zudem mit einem Upgrade versehen werden, um die Leistungen auf dem Platz zu verbessern. Darüber hinaus hat das Team mehrere Modi vorgestellt. Das Highlight ist hier die Online-Liga, bei der sich Spieler durch mehrere Divisionen kämpfen werden. Weitere Offline- und Online-Spielmodi stehen ebenfalls zur Wahl – darunter 2v2, 3v3, Duelle gegen Freunde, Special Events, Missionen und mehr.Im Vorfeld der Veröffentlichung hat Strikerz Inc. auch eine Reihe von Botschaftern für UFL vorgestellt. Roberto Firmino, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku waren bereits bekannt. Im Livestream wurde dann noch Cristiano Ronaldo als Marken-Botschafter des kommenden FIFA-Konkurrenten präsentiert. Zudem gibt es auch erste Partnerschaften mit Vereinen. Aus der Bundesliga wurden hier Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach aufgelistet. Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter am ambitionierten Projekt.