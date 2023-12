UFL: Star-Fußballer Cristiano Ronaldo investiert 40 Millionen Dollar in den FIFA-Konkurrenten

UFL: CR7 investiert in den ambitionierten EA FC-Konkurrenten

Nun konnte sich die kommende Fußballsimulation mit einem besonders bekannten einen sichern, der direkt einmal mit einem gewaltigen Betrag in das Projekt einsteigt. Zwar heißen die Ableger aus dem Hause Electronic Arts streng genommen seit diesem Jahr nicht mehr FIFA, sondern, dennoch hat sich an der Vormachtstellung im Bereich der Fußballsimulationen mit dem neuen Namen nur wenig geändert. Noch immer dominiert EA den Markt, einen ernstzunehmenden Konkurrenten gibt es schon spätestens seit dem Ende der-Reihe nicht mehr. Bis jetzt zumindest, denn mit UFL steht ein vielversprechender Gegenspieler bereits an der Seitenlinie. In diesen setzt auch einer der wohl großartigsten Fußballer, den die Welt je zu Gesicht bekommen hat, seine Hoffnung: Der portugiesische Mega-Star, der gegen Ende seiner prestigeträchtigen Karriere noch selbst aktiv auf den Plätzen der Saudi-arabischen Liga anzutreffen ist, investiert nun gemeinsam mit einer Investorengruppe insgesamt 40 Millionen US-Dollar in die Free-to-Play-Alternative ( via Business Wire). „Ich freue mich, Teil dieses Projektes zu sein, da UFL die neue Art des Fußball-Gamings werden kann", zeigt sich der 38-Jährige hoffnungsvoll. Auch die Entwickler freuen sich über die namhafte Unterstützung, wie Eugene Nashilov, seines Zeichens Geschäftsführer bei, voller Begeisterung erklärt: „Cristiano Ronaldo als Partner und Investor zu gewinnen, ist ein bedeutender Schritt nach vorne und eine Bestätigung unserer Vision, das führende Spiel für Fußballfans in der Welt zu schaffen. Die UFL hat sich der Innovation, Technologie und Unterhaltung verschrieben und wir sehen ein großes Potenzial, Dinge in der Gaming-Industrie anders zu machen". So möchte man eine und dabei trotz kontinuierlichem Fortschritt und reichhaltigen Gameplay-Erfahrungen einen fairen Ansatz bieten. Auch über weitere Kontaktaufnahmen mit Investoren würde man sich freuen, heißt es weiter. UFL soll zwar ein F2P-Modell im Rücken haben, auf unfairem möchte man jedoch verzichten. Bislang gab es lediglich eine geschlossene im Herbst diesen Jahres, ein konkreter Release-Termin lässt also weiter auf sich warten.