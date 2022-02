House Flipper 2: Fortsetzung des Überraschungs-Hits für 2023 angekündigt

Das eigene Haus zu putzen und zu dekorieren, klingt für die meisten wohl mehr nach Arbeit als Spaß. Anders ist das in House Flipper : Dort hat man aus vermeintlicher Arbeit ein unterhaltsames Spiel gebastelt, in dem man verdreckte oder herunter gekommene Häuser wieder auf Vordermann bringt und sich sein Traumhaus gestalten kann.Das Konzept stieß auf überraschend gute Rückmeldungen und erschien nach dem erfolgreichen PC-Release auch für PlayStation und Xbox. Jetzt wurde mit House Flipper 2 ein Nachfolger angekündigt, der 2023 erscheinen soll. Der knapp einminütige Trailer gibt erste Hinweise, worauf sich die Fans freuen können. Der QR-Code an der Pinnwand leitet übrigens auf eine House-Flipper-2-Website weiter, die aktuell aus einer Ziegelwand besteht.Letztes aktuelles Video: Announcement