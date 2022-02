Aperture Desk Job: Kostenloses Portal-Spin-Off zum Launch des Steam Deck

Letzte Woche ging der Launch des Steam Deck offiziell über die Bühne. Schon in den nächsten Tagen werden somit die ersten Spieler den Handheld von Valve zugeschickt bekommen. Passend zum Start haben die Entwickler mit Aperture Desk Job nun ein neues Projekt vorgestellt, bei dem es sich um ein Spin-Off der Portal-Reihe handelt. Das kostenlose Kurzspiel ist ab dem 1. März 2022 erhältlich und soll die Steuerung des Steam Deck näherbringen – kann laut dem Eintrag bei Steam theoretisch aber auch am PC mit einem Controller gespielt werden."Aperture Desk Job erfindet das Genre der Laufsimulationen neu und versetzt es in die blitzgepeitschte, endorphingefüllte Welt des Stillsitzens an Pulten. Es ist ihr erster Tag im neuen Job, Ihr Herz ist voller Hoffnung und Ihre Beine voller Träume, die Karriereleiter zu erklimmen. Doch das Leben hat andere Pläne, in denen sich alles um Stühle dreht." heißt es in der Steam-Beschreibung zum Spiel.Valve macht außerdem mit etwas Humor deutlich, dass es sich hierbei nicht um Portal 3 handelt. Dennoch ist das Kurzspiel natürlich im Universum der Reihe angesiedelt. Ihr übernehmt nämlich die Kontrolle über Aperture Science. Zuletzt hat das Studio im Jahr 2019 mit Aperture Hand Lab ein kostenloses Projekt veröffentlicht, das die Funktionen der VR-Brille Valve Index nähergebracht hat.Letztes aktuelles Video: Announcement