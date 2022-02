Pokémon Karmesin & Purpur: Neue Ableger der Hauptserie erscheinen Ende 2022 für Nintendo Switch

Screenshot - Pokémon Karmesin & Purpur (Switch)

Pünktlich zum Pokémon Day haben die Verantwortlichen der Pokémon Company den ersten Teaser-Trailer zur neunten Generation der Videospiel-Reihe vorgestellt. Erneut wird es wieder zwei Ableger geben, deren Hauptunterschied wohl wieder bei den fangbaren Pokémon liegt. Bei den Namen haben sich die Entwickler diesmal für Pokémon Karmesin & Purpur (Scarlet & Violet in der US-Version) entschieden. Fans dürfen sich auf eine offene Spielwelt freuen, wie es zuletzt schon im Spin-Off von Pokémon-Legenden: Arceus der Fall war. Auch die drei Starter-Pokémon der neuen Region wurden bereits vorgestellt.Ende des Jahres sollen Pokémon Karmesin & Purpur exklusiv für Nintendo Switch in den Handel kommen. Weitere Details zum Spiel wird das Team in den kommenden Monaten verraten. Den erwähnten Teaser-Trailer zum neuen Abenteuer haben wir ebenfalls für euch vorbereitet.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer