Pokémon Karmesin & Purpur: Neue Terakristallisierung, Akademie und Schatzsuche vorgestellt

Legenden werden zu Transformern?





Zurück in die Schule

Koop-Modus Light

Im Rahmen der neusten Ausgabe von Pokémon Presents stellte Gamefreak auch einige neue Features von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur vor, das am 18. November 2022 erscheinen wird.Zu den zahlreichen Neuigkeiten, die im Livestream vorgestellt wurden, gehören Details zu den legendären Pokémon Koradon und Miraidon. Die können sich in unterschiedliche Fahrzeuge verwandeln, so dass man mit ihnen beispielsweise als Motorrad, oder Segelflieger durch die neue Paldea-Region sausen kann.In Paldea befinden sich zwei Schulen, die Trauben- und Orangen-Akademie. Im Livestream wurden erneut die Pokémon-Professoren Antiqua und Futurus gezeigt. Außerdem konnte man einen ersten Blick auf das neue Lehrpersonal erhaschen. Der Direktor heißt Seńor Clavel, einer der Lehrer Seńor Jim und auch einige jüngere und ältere Schulkameraden lassen sich in der Video-Vorstellung finden.Neu ist die Schatzsuche, bei der man wie der Name schon sagt, nach Schätzen in der weitläufigen Region sucht. Insgesamt soll es drei Geschichten geben, denen man nachgehen kann. Eine davon handelt von den typischen Arenaleiterkämpfen gegen acht Pokémon Arenaleiter. Spannend wird es zu erfahren, was man in den anderen beiden Geschichten erlebt.Pokémon Karmesin & Purpur wird keine Möglichkeiten bieten, das Spiel komplett im Koop zu spielen. Jedoch wurde im Livestream gezeigt, dass man mit insgesamt vier Spielern auf Entdeckungsreise gehen kann, um Pokémon zu finden und Orte zu entdecken. Auch Raids wird es erneut für bis zu vier Spieler geben, bei denen man diesmal angreifen und heilen kann, ohne jedes Mal auf seine Verbündeten warten zu müssen.