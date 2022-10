Pokémon Karmesin & Purpur: Neues Pokémon und Picknick-Modus im Trailer enthüllt

Straße der Sterne und Auto Battle-Feature im Rampenlicht

Der 18. November rückt näher und damit auch der Release von Pokémon Karmesin & Purpur. Um Fans auf dem Laufenden zu halten, servierte man heute einen brandneuen Trailer, der einige frische Features in den Fokus stellt.Auch bekannte Elemente wurden noch einmal beleuchtet, darunter die glitzernde Terakristallisierung sowie die Fortbewegung durch die Paldea-Region. In der kommenden Pokémon-Generation schwingt ihr euch nämlich auf den Rücken der legendären Pokémon Miraidon und Koraidon, die gleichzeitig als Motorräder fungierenDie bereits vor einiger Zeit enthüllte Auto Battle-Funktion konnten Fans im neuen Trailer endlich in Aktion bewundern. In Pokémon Karmesin & Purpur könnt ihr nun nämlich eure Taschenmonster alleine in die Wildnis schicken, damit sie selbstständig gegen wilde Pokémon kämpfen und Erfahrungspunkte verdienen.Das neue Feature kam dann auch gleich bei der sogenannten Straße der Sterne zum Einsatz, einer der drei großen Gameplay-Säulen, die den Kern von Karmesin & Purpur ausmachen sollen. Hier fordert ihr Team Star heraus und müsst die zahlreichen Pokémon der Rüpel mit euren Teammitgliedern per Auto Battle-Funktion besiegen. Als Finale bekommt ihr dann aber offenbar noch mal einen klassischen Kampf gegen die Anführerin der Feuer-Crew von Team Stars geboten: Mela.Eine weitere dieser Gameplay-Säulen ist der Pfad der Legenden: Hier begebt ihr euch auf eine Schatzsuche nach sagenumwobenen Geheimgewürzen, bei denen ihr gigantischen Herrscher-Pokémon begegnet.Darüber hinaus enthüllte man die TM-Maschine: Ein völlig neues System, bei dem ihr technische Maschinen, also Attacken in Form von verwendbaren Items, mit Ressourcen craften könnt. Die wiederum findet ihr, wenn ihr wilde Pokémon besiegt oder einfangt.Nachdem man vor kurzem den Wasserwurm Schligda vorstellte, folgte heute die nächste Enthüllung eines brandneuen Taschenmonsters. Das hört auf den Namen Farigiraf und ist, wenig verwunderlich, die Weiterentwicklung von Girafarig. Die Typenkombination Normal und Psycho behält es bei der Entwicklung aber bei.Auch in Pokémon Karmesin & Purpur werdet ihr natürlich wieder Zeit mit euren knuffigen Teammitgliedern verbringen können, und zwar im Picknick-Modus. Ähnlich wie bei den Vorgängern könnt ihr hier eure Taschenmonster streicheln, sauber machen und mit ihnen Ball spielen. Hier scheinen in den neuen Spielen allerdings auch die Eier zu entstehen, was die Fragen aufwirft, ob die Pokémon-Pension abgeschafft und wie das Züchten funktionieren wird.Füttern könnt ihr eure Pokémon im Picknick-Modus ebenfalls, statt den Curry-Gerichten aus Schwert und Schild gibt es jetzt aber Sandwiches, die ihr frei nach Lust und Laune mit Zutaten zubereiten könnt. Darüber hinaus bringen die belegten Brote verschiedene Boni und erleichtern so zum Beispiel das Fangen von bestimmten Pokémon oder bringen mehr Erfahrungspunkte ein.Zu guter Letzt fanden noch die Multiplayer-Raids gegen terakristallisierte Pokémon, die Trainer-Customization sowie der Foto-Modus Erwähnung. Die könnt ihr allesamt ab dem 18. November ausprobieren, wenn Pokémon Karmesin & Purpur exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.