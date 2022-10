Pokémon Karmesin & Purpur: Ungewöhnlicher Trailer zeigt neue Arenaleiterin

Pokémon Karmesin & Purpur: Arenaleiterin Enigmara stellt euch vor ein Rätsel

Bekommen die neuen Pokémon-Spiele endlich eine Sprachausgabe?

Der Release von Pokémon Karmesin & Purpur am 18. November rückt immer näher und die Pokémon Company geht mit der Marketing-Maschinerie entsprechend in die Vollen.Nach dem Trailer von letzter Woche , in der wir unter anderem das neue Pokémon Farigiraf und den frischen Picknick-Modus kennengelernt haben, präsentierte man heute nun bereits das nächste Werbevideo. Dort wortwörtlich im Rampenlicht: Eine neue Arenaleiterin.Die hört auf den Namen Enigmara, ist die Arenaleiterin von Fermanca City und für Elektro-Pokémon zuständig. Auch in ihren anderen beiden Berufen ist sie allerdings mit Vollspannung dabei: Wenn Enigmara nicht gerade Herausforderer in ihrer Arena schockiert, setzt sie ihre Fans als Streamerin und Influencerin in Pokémon Karmesin & Purpur unter Strom.Im Video zeigt sich die Multimedia-Persönlichkeit von ihrer besten Seite und lud Pokémon-Fans nach einer kurzen Vorstellung zu einem Ratespiel bezüglich ihres Partner-Pokémons ein. Das soll laut Enigmara „wabbelweich“ und träge sein, zwei Beulen am Kopf haben, die oft für Augen gehalten werden und natürlich dem Elektro-Typen angehören.Trotz Enigmaras auffälligen Haarschmucks handle es sich aber nicht um das aus Generation 1 bekannte Magnetilo. Außerdem kann es Elektrizität in seinem Bauch erzeugen, wenn es seinen Körper streckt und zusammenzieht. Welches Taschenmonster nun hinter dieser vagen Beschreibung steckt, wolle man erst „beim nächsten Mal“ verraten – ihr dürft euch in den nächsten Tagen also wohl auf einen weiteren Trailer einstellen.Während der Trailer rund um Enigmara tatsächlich keine weiteren Neuigkeiten abseits der Arenaleiterin-Enthüllung bot, wirft er eine interessante Frage auf: Sind Pokémon Karmesin & Purpur möglicherweise die ersten Spiele der Reihe, die endlich eine Sprachausgabe erhalten? Untypischerweise war Enigmaras Auftritt nämlich vollständig vertont – wenn auch nur auf Japanisch.Bereits in einem vorherigen Trailer zu den neuen Titeln schien es, als würde ein Charakter im Spiel sprechen. Dort hatte man etwaiger Verwirrung allerdings mit einem expliziten Hinweis vorgebeugt: „Der Bildschirmtext und das Voiceover sind nicht Bestandteil der Spiele.“Da dieser Hinweis beim Enigmara-Trailer fehlte, scheint diese Möglichkeit zumindest nicht ausgeschlossen. Genauso gut kann es aber natürlich bei einer synchronisierten Werbeaktion bleiben und Pokémon Karmesin & Purpur bleiben so stumm wie ihre Vorgänger.