Pokémon Karmesin & Purpur: Schockendes neues Taschenmonster vorgestellt

Pokémon Karmesin & Purpur: Wampitz‘ wabbelweiche Voltwampe

Der gestorbene Traum von der Sprachausgabe

Absolut elektrisierend: Erweiterte man den Kosmos von Pokémon Karmesin & Purpur vor wenigen Tagen mit der aufgeladenen Arenaleiterin Enigmara, folgte nun ihr Partner-Pokémon.Im Rahmen ihres Pokémon-Quiz deutete Enigmara, die neben ihrem Job in der Arena von Fermanca City auch als Influencerin und Streamerin in der Paldea-Region fungiert, bereits an, welche Eigenschaften ihr liebstes Taschenmonster besitzt. Wabbelweich ist es auf jeden Fall und Beulen, die wie Augen aussehen, sind an dem neu enthüllten Pokémon ebenfalls zu sehen.Nun präsentierte man Enigmaras treuen Partner ganz offiziell: Das brandneue Pokémon heißt Wampitz und der Name der Hochspannungsamphibie setzt sich angesichts seines Äußeren wenig überraschend aus den Wörtern Wampe und Blitz zusammen (im Englischen Bellibolt).Der Stromfrosch kann mit seinem runden Bauch Elektrizität erzeugen und sie dann auf seine Gegner umleiten, was trotz seiner knuffigen Erscheinung zu schockenden Ergebnissen führt.Er ist nur vom Typ Elektro und besitzt die neue Fähigkeit Dynamo: Wird Wampitz von einer Attacke getroffen, lädt er sich auf, wodurch sein nächster Elektro-Angriff mehr Schaden verursacht.Spekulierten wir beim vertonten Trailer von Enigmara noch darüber, ob die aufgedrehte Arenaleiterin ein Zeichen dafür ist, dass Pokémon Karmesin & Purpur die ersten Teile der Reihe mit einer Sprachausgabe sein könnten, wurde dieser Traum mit dem neuen Werbevideo leider zunichte gemacht.Dort tritt Enigmara nämlich zusammen mit ihrem Partner-Pokémon Wampitz auf und ist im Rahmen des Spiels zu sehen. Ihr energiegeladener Auftritt findet allerdings wie gewohnt stumm statt. Auch die am 18. November erscheinenden Spiele Pokémon Karmesin & Purpur werden also die Tradition der Reihe fortführen und ohne Sprachausgabe auskommen.