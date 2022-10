Pokémon Karmesin & Purpur: Erstes Sammelkartenspiel-Set angekündigt

Pokémon Karmesin & Purpur: Das hat die Paldea-Kollektion zu bieten

Mit einer brandneuen Generation der Taschenmonster ist ein entsprechender Sammelkartenspiel-Ableger nicht weit. Für das TCG wurde nun das erste Pokémon Karmesin & Purpur-Set angekündigt.Wie auf der offiziellen Seite bekannt gegeben wird, sind die drei neuen Sets der Reihe thematisch an die Starter-Pokémon von Karmesin und Purpur angelehnt – Felori, Krokel und Kwaks. Darüber hinaus liegen jedem einzelnen von ihnen eine Holo-Promokarte der Starter bei, sowie eine Anstecknadel, die dazu passt.Doch auch die weiteren Bestandteile der ersten TCG-Kollektion von Pokémon Karmesin und Purpur können sich sehen lassen. So sind folgende weitere Inhalte bereits bekannt:Die Paldea-Kollektion erscheint am 6. Januar 2023 in den offiziellen Pokémon Center Stores sowie bei teilnehmenden Sammelkarten-Shops. Bis dahin könnt ihr euch aber mit der neuen Generation schon einmal auf der Nintendo Switch anfreunden, denn bereits am 18. November feiert Pokémon Karmesin & Purpur seinen Release. Jüngst wurde ein schockendes neues Taschenmonster vorgestellt, das mit Karmesin & Purpur seinen Einzug feiert. Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer