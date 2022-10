Pokémon Karmesin & Purpur: Im neuen Trailer geht's gespenstisch zu

Pokémon Karmesin & Purpur: Triff Gruff, das Geisterhund-Pokémon

Im neuen Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur stehen die gespenstischen Taschenmonster im Rampenlicht. Neben vertrauten Vertretern wie Gengar und Nebulak treffen wir auf Geisterhund Gruff.Dieser macht auf den zweiten Blick jedoch eher einen liebenswürdigen Eindruck, als dass er uns das Gruseln lehren könnte. Gruff zählt dabei zu einem der brandneuen Pokémon, auf die wir in Karmesin & Purpur in der Paldea-Region treffen sollen.Der Trailer zeigt einen Trainer, der in nächtlicher Stille mit den Pokémon vom Typ Geist ein Picknick abhält. Schließlich trifft er auf den süßen Gespenster-Welpen, der mit einer Kerze auf dem Kopf, die zunächst aus dem Boden ragt, auftaucht.Im Anschluss präsentiert er uns einige seiner Attacken, zu denen ein mächtiger Biss-Angriff zählt, ehe er sich wieder im Boden vergräbt. Der Trailer endet damit, dass die Kamera langsam aus dem Bild zoomt und wir erkennen noch weitere, unheimliche Kerzen, die aus dem Boden ragen.Pokemon Karmesin & Purpur erscheint am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch. Im Zuge vergangener Trailer stellte man uns bereits einige neue Gesichter vor, unter anderem die rätselliebende Arenaleiterin Enigmara. Haben die Trailer euer Interesse geweckt, empfehlen wir euch einen Blick auf unsere ausführliche Vorschau zu Pokémon Karmesin & Purpur zu werfen