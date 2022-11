Pokémon Karmesin & Purpur: Neu enthülltes Pokémon erinnert an Dark Souls-Gegner

Pokémon Karmesin & Purpur: Es rappelt in der Kiste

Neue Taschenmonster, soweit das Auge reicht

Pokémon und Dark Souls haben, abseits von der Ausweichrolle in Legenden: Arceus eher wenig gemein, doch das dürfte sich mit dem neuen Taschenmonster nun endlich ändern.In einem neuen Trailer enthüllte man mit Gierspenst nämlich eine Schatzkiste, die gespenstisch an die Mimic-Truhe aus Dark Souls erinnert – glücklicherweise aber deutlich weniger gefährlich ist. Statt einer gigantischen Zunge und einer Reihe spitzer Zähne verbirgt sich in der Kiste von Gierspenst nämlich ein Haufen Goldmünzen und ein putziges kleines Taschenmonster.Gierspenst reiht sich damit in die Reihe von Geister-Pokémon ein, die unbelebte Objekte bevölkern, wie beispielsweise zuletzt Teetasse und -Kanne Fatalitee und Mortipot aus Pokémon Schwert und Schild. Passend zum in der Truhe eingebauten Schutzmechanismus besitzt Gierspenst die Fähigkeit Hasenfuß, bei der die Initiative des Pokémon steigt, wenn es von einer Geist-, Käfer- oder Unlicht-Attacke getroffen wird.Leichtes Spiel bei der Flucht vor Gefahr hat Gierspenst auch, wenn es sich nicht in seiner Truhen-, sondern in seiner Wanderform befindet. Dann schnappt es sich eine einzelne Münze und sucht das Weite, um durch die Weiten der Paldea-Region zu streifen. Wie genau sich die beiden Formen spielerisch unterscheiden und warum Gierspenst in zwei Formen auftritt, ist aber noch nicht bekannt.Angeblich hat noch kein Trainer in Paldea es geschafft, Gierspenst in seiner Wanderform zu fangen. Weil genau die aber in Pokémon Go auftauchen wird, könnten sich sammelwütige Trainer wohl auf einen Tausch zwischen dem Mobile- und dem Switch-Titel einstellen, wenn sie die Wanderform in ihrem Pokédex aufnehmen wollen.Gierspenst ist beileibe nicht das einzige neue Pokémon, das euch in Pokémon Karmesin & Purpur erwartet und das in den letzten Wochen enthüllt wurde. Für noch mehr Geisterpower im Team könnt ihr euch beispielsweise auf den gespenstischen Hund Gruff freuen, der trotz der knuffigen Kopfkerze ganz schön gefährlich ist.Mit Farigiraf hat außerdem Generation 2-Urgestein Girafarig eine neue, abgefahrene Entwicklung erhalten und das Signatur-Pokémon der Elektro-Arenaleiterin Enigmara wurde mit Wampitz auch bereits enthüllt. Welchen Taschenmonstern ihr in Pokémon Karmesin & Purpur noch begegnet, erfahrt ihr dann ab dem 18. November, wenn die beiden Titel exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.