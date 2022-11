Pokémon Karmesin & Purpur: Brandneue Formen aus Vergangenheit und Zukunft enthüllt

Pokémon Karmesin & Purpur: Eisenrad und Riesenzahn

Digitale Handyhüllen für treue Pokémon-Spieler

Noch bis zum 18. November müssen sich Pokémon-Fans gedulden, bis sie in Pokémon Karmesin & Purpur endlich in der mediterranen Region Paldea auf Taschenmonster-Jagd gehen dürfen.Um den in den vergangenen Wochen und Monaten angekurbelten Hype nicht kurz vor Release verdampfen zu lassen, servierten Game Freak und die Pokémon Company heute abermals einen neuen Trailer, der noch einmal alle Aspekte des Spiels im Schnelldurchlauf beleuchtet und dabei mit Ed Sheerans neuem Song Celestials untermalt.Die Infos rund um die in drei Story-Stränge aufgeteilte Spielwelt, die Akademie und die Schatzsuche sind zwar allesamt Schnee von gestern, aufmerksame Pokémon-Fans konnten aber auch ein paar frische Überraschungen erspähen. So enthüllte man unter anderem zwei völlig neue Taschenmonster-Formen.Dabei handelt es sich um „unidentifizierte Kreaturen“ mit den Namen Riesenzahn und Eisenrad, wie es auf der offiziellen Website heißt. Beide Pokémon waren nur bruchstückhaft zu sehen, erinnern aber stark an eine prähistorische und eine mechanisierte Version vom Generation 2-Veteran Donphan. Die beiden Pokémon dürften damit die Vergangenheits- und Zukunftsform von Donphan darstellen.Schon seit geraumer Zeit ist erkennbar, dass es sich in Pokémon Karmesin & Purpur viel um das Thema Zeit drehen wird, angefangen bei den editionsspezifischen Professoren bis hin zu den Cover-Legenden, die allesamt Vergangenheit beziehungsweise Zukunft präsentieren. Nun ist offiziell, dass sich dies auch bei einigen regulären Pokémon widerspiegeln wird.In Verbindung mit den rätselhaften Formen stehen auch antike Wälzer namens Karmesin- und Purpurbuch. Dort sollt ihr mehr Informationen zu den noch nicht näher erforschten Pokémon finden, auf eurem Abenteuer in der Paldea-Region dürften sich die beiden also als wichtige Reiselektüre erweisen.Das Augenmerk des neuen Trailers von Pokémon Karmesin & Purpur lag trotz der neuen Formen zwar definitiv auf einem erneuten Überblick über alle Features des Spiels, ein interessantes Detail hat sich in dem fast vierminütigen Werbevideo aber noch versteckt.So bekommt ihr unterschiedliche Handyhüllen für euer digitales Rotom-Smartphone geschenkt, je nachdem welche Speicherdaten ihr von anderen Pokémon-Titeln auf eurer Nintendo Switch habt. Die schmucken Schutzhüllen könnt ihr euch dann ab dem 18. November in Pokémon Karmesin & Purpur abholen, wenn die beiden Titel exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.