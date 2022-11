Pokémon Karmesin & Purpur: Die wichtigsten Infos vor dem Release der 9. Generation

Pokémon Karmesin & Purpur: Die drei Grundpfeiler des Spiels

Auf eurer Schatzsuche trefft ihr auf gigantische Herrscherpokémon, wie die Gesteinskrabbe Klibbe. Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Auf dem Weg zum Paldea-Champion stellen sich viele harte Widersacher entgegen, wie beispielsweise der Eis-Arenaleiter Grusha. Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Rasante Fortbewegung durch die offene Welt

Das sind Charlotte und Anton, auf Koraidon und Miraidon! Sie jagen im Wind, sie fahren geschwind, weil sie Trainer sind... weil sie Trainer sind! Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Tera-Kristallisierung und andere neue Features

Das funkelnde Feature der Tera-Kristallisierung verändert nicht nur das Aussehen eurer Pokémon, sondern unter Umständen auch ihren Typen. Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Ob Pokémon Karmesin & Purpur spielerisch auch so üppig belegt sind wie dieses Sandwich, erfahren wir erst ab dem 18. November. Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Alle bisher bekannten neuen Pokémon aus Karmesin & Purpur

Auch bei den Startern erwarten euch wieder drei neue Partnerpokémon. Für welches werdet ihr euch entscheiden? Quelle: The Pokémon Company / Game Freak

Crimanzo (Feuer & Psycho)

Azugladis (Feuer & Geist)

Wampitz (Elektro)

Kolowal (Eis)

Mopex (Drache & Normal)

Farigiraf (Normal & Psycho)

Hefel (Fee)

Gierspenst (Geist)

Affiti (Gift & Normal)

Gruff (Geist)

Klibbe (Gestein)

Ferkuli (Normal)

Paldea-Felino (Gift & Boden)

Pamo (Elektro)

Olini (Pflanze & Normal)

Schligda (Wasser)

Multiplayer-Features: Zu viert durch die offene Welt

Der Winter rückt näher und wer sich die kalte Jahreszeit mit God of War Ragnarök nicht auch noch ins Wohnzimmer holen will, der freut sich vielleicht eher auf einen sonnigen Sommerurlaub in der warmen Paldea-Region von Pokémon Karmesin & Purpur.Für die Reisevorbereitungen bleibt euch allerdings keine ganze Woche mehr, denn die 9. Pokémon-Generation öffnet schon am 18. November ihre Pforten für Urlauber und Taschenmonster-Fans. Damit ihr beim Packen nichts vergesst, haben wir noch einmal die wichtigsten offiziellen Infos zu Pokémon Karmesin & Purpur aus den letzten Wochen und Monaten für euch zusammengetragen – garantiert ohne Leaks!Bereits früh im Marketing-Prozess hat man die drei zentralen Säulen der 9. Generation ins Rampenlicht gestellt: Die Straße der Sterne, den Pfad der Legenden sowie den Weg des Champs. Dabei erwartet euch nicht nur das klassische Sammeln der Arena-Orden und die Konfrontation mit den Bösewichten der Region, sondern auch ein völlig neues Abenteuer.Als Schüler der Akademie von Mesalona City müsst ihr während des Pfads der Legenden nämlich auf Schatzsuche gehen und Pepper dabei unter die Arme greifen, seltene Zutaten in den Weiten der Paldea-Region zu finden, die von mächtigen Herrscher-Pokémon bewacht werden. Die sogenannten Geheimgewürze kommen dann beim Kochen von gesunden Gerichten für eure Taschenmonster zum Einsatz.Auf der Straße der Sterne werdet ihr hingegen mit den miesgelaunten Rüpeln der Akademie konfrontiert, die sich in einzelnen Banden verbünden und zusammen das berüchtigte Team Star bilden. Die Rocker-Rowdys sind eigentlich nur nervige Störenfriede, doch ihre Anführer stellen eine echte Gefahr für den Frieden der Schule dar. So auch Irsa, die den Feuerzweig von Team Star leitet und euch mit ihrem Motor-Pokémon gehörig einheizen will.Klassischerweise geht es aber auch in Pokémon Karmesin & Purpur wieder auf Jagd nach den Arenaorden, damit ihr euch auf dem Weg des Champs den Titel als stärkster Trainer der Paldea-Region sichert. Jeder der Arenaleiter spezialisiert sich natürlich wie immer auf einen bestimmten Typen und mit Colzo (Pflanze), Grusha (Eis) und Enigmara (Elektro) sind bereits drei der Koryphäen bekannt.Weil man hinsichtlich der drei zentralen Spielaspekte mit grenzenloser Freiheit wirbt, sollt ihr auch die Paldea-Region ohne Einschränkungen bereisen können: Karmesin & Purpur wollen nämlich die ersten richtigen Open World-Pokémon-Spiele werden, nachdem Legenden: Arceus bereits erste Schritte in diese Richtung gewagt hat. Weil Paldea aber ziemlich weitläufig ist, müsst ihr eure Erkundung glücklicherweise nicht zu Fuß durchführen.Stattdessen bekommt ihr mit den legendären Pokémon Koraidon und Miraidon lebendige Motorräder geschenkt, die euch dank Multifunktionsfähigkeiten zu Land, zu Wasser und in der Luft auf ihrem Rücken tragen. Die beiden Cover-Legenden können sogar Berge erklimmen, wodurch die Fortbewegung zumindest oberflächlich der aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu ähneln scheint. Hoffentlich beeinflusst der Regen nicht auch die Ausdauer beim Kraxeln!Nach Mega-Pokémon, Z-Kristallen und Dynamax darf natürlich auch in Pokémon Karmesin & Purpur ein passendes Gimmick nicht fehlen. Dieses Mal kommt die sogenannte Tera-Kristallisierung zum Einsatz , bei der ihr eure Teammitglieder einmal pro Kampf mit funkelnden Edelsteinen strahlen lasst und so ihren Typen verändern könnt.Dadurch können Schwächen ausgeglichen, neue Strategien entwickelt und neue Attacken verstärkt werden: Ein vielfältig scheinendes Feature also, das die Kämpfe noch einmal ordentlich aufwirbeln soll. In den Tera-Raids, bei denen ihr mit bis zu vier Spielern gegen mächtige Pokémon kämpft, könnt ihr außerdem besondere Tera-Taschenmonster mit speziellen Typen fangen.Weil die Tera-Raids sicher ganz schön anstrengend werden dürften, ist ab und an auch eine Pause für euch und eure Pokémon gefragt. Beim Picknick könnt ihr mit euren Teammitgliedern spielen und Sandwiches zubereiten, die vorübergehend verschiedene Boni verleihen. Und wer weiß, vielleicht entsteht beim Picknick ja auch das ein oder andere Pokémon-Ei?Nach der Pause geht es mit den Kämpfen weiter und zumindest gegen wilde Pokémon lassen sich die dank der neuen Auto-Battle-Funktion quasi wie von selbst abschließen. So levelt ihr euer Team Stück für Stück und könnt trotzdem nebenbei in Ruhe die Region erkunden. Klassische Kämpfe gibt es aber weiterhin, auch wenn euch Trainer nun nur noch auf Nachfrage herausfordern.Doch was wäre eine neue Pokémon-Generation ohne einen Haufen frischer Taschenmonster? Für viele sind die neuen Kreaturen wohl einer der wichtigsten Aspekte, weshalb wir im Folgenden einmal alle bereits offiziell vorgestellten neuen Pokémon für euch versammelt haben.Neben den drei Startern Felori (Pflanze), Krokel (Feuer) und Kwaks (Wasser) und den beiden Cover-Legenden Koraidon und Miraidon (Typen unbekannt) gibt es nämlich schon eine ganze Reihe weiterer bekannter neuer Taschenmonster, die euch in der Paldea-Region über den Weg laufen werden:Darüber hinaus wurden im letzten Trailer noch die bisher nicht näher spezifizierten Vergangenheits- und Zukunftsformen zum ersten Mal offiziell enthüllt . Allerdings bekam dort nur Donphan einen kurzen Auftritt, der als Riesenzahn (Vergangenheit) und Eisenrad (Zukunft) zu sehen war. Alle weiteren Infos zu den bereits bekannten Pokémon wie Aussehen und Fähigkeiten findet ihr auf der offiziellen Website Wie in jeder Generation wird es auch bei Pokémon Karmesin & Purpur versionsexklusive Taschenmonster geben, weshalb ihr einen vollständigen Pokédex nur durch fleißiges Tauschen zusammenbekommt. Dank Multiplayer-Funktionen könnt ihr wie immer mit euren Freunden Pokémon tauschen und spannende Kämpfe austragen.Auch die offene Welt der Paldea-Region müsst ihr nicht alleine bereisen: Mit bis zu drei weiteren Spielern könnt ihr euch auf den Rücken von Koraidon und Miraidon schwingen und gemeinsam oder getrennt die Weiten der von der Iberischen Halbinsel inspirierten Pokémon-Region erkunden.Los geht es allein, zu zweit oder zu viert dann ab dem 18. November, wenn Pokémon Karmesin & Purpur exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Falls euch dieser Sturzbach an Infos noch nicht gereicht hat, um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken: Hier geht's zu unserer Vorschau zur 9. Generation.