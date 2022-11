Pokémon Karmesin & Purpur: Neuer Übersichtstrailer stimmt auf Release ein

Pokémon Karmesin & Purpur: Auf Schatzsuche in der Open World

Die Pokémon der Paldea-Region und neue Features

Wir haben euch zwar schon vergangenes Wochenende einen umfangreichen Übersichtsartikel zu Pokémon Karmesin & Purpur serviert, um euch auf den anstehenden Release vorzubereiten.Nintendo möchte aber offenbar auf Nummer sicher gehen und legt heute mit einem eigenen Trailer nach, der noch einmal die Gameplay-Grundpfeiler und Neuerungen der 9. Generation in den Mittelpunkt stellt. Neue Infos rückt man so kurz vor der Veröffentlichung allerdings keine mehr heraus.Ein besonderes Augenmerk des Trailers liegt natürlich auf der Paldea-Region, dem Schauplatz der neuen Pokémon-Abenteuer. Dort finden sich auch Mesalona City, die wiederum die Orangenakademie (Karmesin) beziehungsweise Traubenakademie (Purpur) beherbergt. Als neuer Schüler der Akademie nehmt ihr auch an der großangelegten Schatzsuche teil.Vorher wirft der Übersichtstrailer aber noch einen Blick auf die Taschenmonster, die euch auf eurer Reise begleiten werden. Neben den drei Starterpokémon Felori, Krokel und Kwaks, von denen ihr euch wie gehabt für eins entscheiden müsst, werden euch auch die Cover-Legenden Koraidon (Karmesin) und Miraidon (Purpur) als Fortbewegungsmittel zur Seite stehen.Die braucht es auch, damit ihr euch nicht zu Fuß durch die offene Welt quälen müsst. Mit den insgesamt acht Arenen, der Verbrecherbande von Team Star und der Schatzsuche mit Geheimgewürzen und Herrscherpokémon wollen euch Karmesin & Purpur verschiedene Spielaspekte bieten, die ihr jedoch in einer beliebigen Reihenfolge erkunden könnt.Wie in jeder Generation erwarten auch bei Pokémon Karmesin & Purpur eine Reihe neuer Taschenmonster, von denen einige im aktuellen Trailer nochmal besondere Aufmerksamkeit genossen haben, darunter auch das Schweinchen Ferkuli oder der Brötchenhund Hefel. Wenn ihr wissen wollt, welche Pokémon euch noch erwarten: In unserem Übersichtsartikel findet ihr eine Liste mit allen offiziell angekündigten Taschenmonstern. Auch neue Features wie die Auto-Battle-Funktion, die Tera-Kristallisierung und das Picknicken samt Sandwich-Produktion durften im Übersichtstrailer nicht fehlen. Selbst Hand anlegen könnt ihr dann ab Freitag, dem 18. November, wenn Pokémon Karmesin & Purpur exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.