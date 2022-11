Pokémon Karmesin & Purpur: Rekord für die meisten Vorbestellungen gebrochen

Pokémon Karmesin & Purpur könnten den besten Launch aller Zeiten hinlegen

Performance-Schwächen sorgen für gemischte Gefühle unter Fans und Kritikern

Pokémon Karmesin & Purpur gibt es seit nicht mal einer Woche und schon jetzt zählt die 9. Generation, trotz weit auseinandergehender Meinungen, zu den erfolgreichsten der Reihe.Zumindest hinsichtlich ihrer Verkaufszahlen können die beiden neuesten Teile einen weiteren Meilenstein in der über 20-jährigen Geschichte von Pokémon verbuchen: Karmesin & Purpur wurden öfter vorbestellt als alle anderen Generationen zuvor.Zwar lassen die offiziellen Verkaufszahlen von Karmesin & Purpur aller Voraussicht nach noch eine Weile auf sich warten, allerdings wissen wir dank Takahito Utsunomiya, seines Zeichens CEO der Pokémon Company, bereits jetzt, dass das Franchise mit den beiden frischen Editionen womöglich seinen erfolgreichsten Launch aller Zeiten hinlegen könnte.Game Freak und die Pokémon Company dürfte dies besonders freuen, immerhin zeigt die Anzahl der Vorbestellungen auf einem Rekordstand, dass das Interesse für die Marke auch im Jahr 2022 noch immer mehr als hoch angesiedelt ist. Gerade die riesige Basis aus Switch-Spielern, auf die Nintendo mit mehr als 100 Millionen verkauften Geräten zurückgreifen kann, dürfte die Verkäufe fleißig beflügelt haben.Die bislang erfolgreichsten Ableger der Reihe stellten Schwert und Schild aus dem Jahre 2019 dar, die insgesamt über 25 Millionen Mal rund um den Globus über die Ladentheke gingen . In Relation zur gesamten Reihe kratzte die achte Generation damit sogar am Erfolg der bisher am öftesten verkauften ersten Editionen. Pokémon Rot, Blau und Gelb zählen mit mehr als 47 Millionen verkauften Exemplaren bis heute nicht nur als erfolgreichste Titel des Franchise, sondern laut Statista auch zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten.Auch einen weiteren Rekord, mit dem sich Nintendo wohl eher weniger rühmen dürfte, bricht Pokémon Karmesin & Purpur derweil: Auf Metacritic sind die Spiele die am schlechtesten bewerteten Teile der Hauptreihe. Grund dafür sind allem voran die heftigen Performance-Probleme, von denen die Community gleichermaßen aufgebracht berichtet.Ob sich Pokémon Karmesin & Purpur trotz seiner technischen Schwierigkeiten lohnt, klären wir in unserem ausführlichen Test, der in Kürze folgt. Wer sich weiter unsicher ist, der wirft am besten einen Blick auf unsere große Übersicht zur neuesten Pokémon-Generation , in der wir unter anderem auf die verschiedenen Features von Karmesin & Purpur eingehen.Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer