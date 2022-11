Pokémon Karmesin & Purpur: Einige Spieler fordern (und bekommen) ihr Geld zurück

Pokémon Karmesin & Purpur: Rückerstattung? Aber bitte nur einmalig!

Spieler hoffen auf Besserung und Einsicht

Die Pokémon Company hat sich zwar schon in der Vergangenheit einiges geleistet, wenn es um die technische Qualität ihrer Spiele geht, Karmesin & Purpur brachten das Fass aber offenbar zum Überlaufen.Das Internet ist voll mit Memes und Videos, die Glitches und Bugs aus den beiden frisch erschienenen Spielen zeigen und während sich einige Fans über den Zustand der 9. Generation amüsieren, finden andere das alles andere als lustig. Entsprechend niedrig ist der User-Score auf Metacritic und auch in unserem Test haben wir die mangelhafte Technik kritisiert Einigen Spielern ist deshalb jetzt offenbar der Kragen geplatzt: Sie hatten keine Lust mehr auf den Technikterror und wandten sich an Nintendo, um ihr Geld zurückzuverlangen – und hatten dabei sogar Erfolg. Auf Reddit berichten zahlreiche Nutzer von ihrer Bitte um Rückerstattung und dass Nintendo diese tatsächlich erfüllt hat.Teilweise berief sich der Kundenservice auf die interne Regelung, dass man solche Rückerstattungen nur einmal pro Account genehmige, machte dies aber offenbar auch dann geltend, wenn Spieler Pokémon Karmesin & Purpur digital vorbestellt hatten. Außerdem verwies man darauf, sich in Zukunft doch bitte mithilfe von Tests vorher zu informieren, um Fehlkäufe zu vermeiden.Ein ähnlicher Hinweis findet sich auch auf der deutschen Seite des Nintendo-Kundenservice . Normalerweise biete man die Möglichkeit zur Rückerstattung nämlich nicht einfach an, wie man dort ebenfalls ausführt: „Wir können keine Erstattung und keinen Umtausch für Käufe anbieten, die Sie versehentlich gekauft oder die Ihnen nicht zugesagt haben.“Während der US-amerikanische Kundenservice dies nicht so eng zu sehen scheint, haben nicht alle Spieler Erfolg: Ein Nutzer berichtete, dass er beim Kundenservice hier in Europa kein Glück gehabt habe. Ein bisschen Glück und der richtige Ansprechpartner scheinen beim Rückerstattungsprozess also durchaus eine Rolle zu spielen.Vielen geht es bei den eingereichten Rückerstattungen natürlich ums Geld, schließlich gibt es Pokémon Karmesin & Purpur gerade digital nur zum Vollpreis. Die unzufriedenen Spieler hoffen aber gleichzeitig, dass das Zurückverlangen des Geldes eine Botschaft sendet, wenn sich nur genug Nutzer an der Aktion beteiligen.Wie einige Reddit-Nutzer anmerkten, sei man besonders beim US-amerikanischen Kundenservice sehr zuvorkommend gewesen und habe teilweise nach den genauen technischen Problemen gefragt, die die Entscheidung zur Bitte nach einer Rückerstattung erwirkt hätten. Ob die Infos bei der Chefetage ankommen, steht natürlich auf einem Blatt.