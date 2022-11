Pokémon Karmesin & Purpur: Bahnbrechender Erfolgsrekord mit mehr als 10 Millionen verkauften Spielen

Pokémon Karmesin & Purpur: Radikaler Rekord trotz trauriger Technik

Pokémon-Fans verlangen ihr Geld zurück

Der erfolgreichste Launch in der Geschichte von Nintendo: Pokémon Karmesin & Purpur dürften in Sachen Verkaufszahlen alle Erwartungen übertreffen.Mit mehr als zehn Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen nach Release zieht die 9. Generation der Taschenmonster nicht nur an ihren vorherigen Hauptablegern Schwert & Schild vorbei, sondern auch an allen anderen Nintendo-Spielen. Während die katastrophale Technik das Erlebnis vieler Spieler überschattet, scheint dies den wirtschaftlichen Erfolg nicht anzukratzen.Die Verkaufszahlen und auch die Rekordverkündung stammen von Nintendo selbst : Kein anderer Titel in der Geschichte der japanischen Spieleschmiede hat sich innerhalb der ersten drei Tage nach Release so oft verkauft wie Pokémon Karmesin & Purpur. Dass auch die 9. Generation wieder ein Verkaufsschlager wird, ist keine Überraschung: Pokémon ist nicht ohne Grund das erfolgreichste Franchise der Welt.Nichtsdestotrotz dürften die tatsächlichen Zahlen für Erstaunen sorgen: Pokémon Schwert & Schild hatten sich in ihrer ersten Woche sechs Millionen Mal verkauft, also weniger Exemplare in der doppelten Zeitspanne. Aber auch ohne den Vergleich zu den Vorgängern der Hauptreihe kollabiert das Ausmaß des Erfolgs mit Erfahrungsberichten im Internet.Der User-Score auf Metacritic ist mit 2.9 der historisch niedrigste des gesamten Franchises, die grauenhafte technische Umsetzung wird genau wie in unserem Test zum Spiel auch in allen anderen Reviews kritisiert und in sozialen Medien kursieren Videos und Memes zu den amüsanten, aber eben auch verheerenden Bugs, Glitches und Performance-Problemen.Einigen Fans ist angesichts der technischen Probleme nun auch der Kragen geplatzt, weshalb sie sich an Nintendo gewandt haben, um ihr Geld zurückzuverlangen . Die eigentlich ausgeschlossene Rückerstattung hat auf Reddit laut einigen Berichten funktioniert, was aber wohl vor allem am kulanten Kundenservice in den USA gilt.Hier in Europa hatten Spieler hingegen weniger Glück, auf der offiziellen Nintendo Website weist man darauf hin, sich vor dem Kauf bitte ausreichend zu informieren, auch mithilfe von Testberichten. Angesichts des bahnbrechenden Verkaufserfolgs sind die erfolgreichen Rückerstattungen aber wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.