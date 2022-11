Pokémon Karmesin & Purpur: Fehlender Shiny-Sound benachteiligt farbenblinde Fans

Pokémon Karmesin & Purpur: Extrem erschwerte Shiny-Jagd





Was looking to see what all the shinies looked like in Scarlet/Violet and some of these are barely noticeable, this is tragic. pic.twitter.com/netY47ENXm



— Ultima | #вʟм (@UltimaShadowX) November 26, 2022

Unbesiegbare Pokémon als Shiny-Retter

Pokémon Karmesin & Purpur sind die erfolgreichsten Spiele der Reihe – und die am kontroversesten diskutierten noch dazu. Vor allem die Technik stößt vielen Fans sauer auf.Mit den diversen Bugs, Glitches und Performance-Problemen mangelt es der 9. Generation aber nicht nur an einer stabilen Grundlage, die wir entsprechend in unserem Test kritisiert haben , selbst das ein oder andere praktische Feature aus vergangenen Spielen hat es nicht in die Paldea-Region geschafft. Auch der Shiny-Sound, der ein schillerndes Pokémon mit einem kurzen Geräusch markiert, fehlt in Karmesin & Purpur.Sehr zum Ärger der Fans, denn die begehrten Taschenmonster in ihren alternativen Farben sind besonders für farbenblinde Spieler nun fast unmöglich zu identifizieren. Auf Reddit legt ein betroffener Fan seine Problematik mit dem fehlenden Feature dar und erklärt, warum er schillernde Pokémon selbst mit einer Lupe kaum erkennt, weil der besagte Signalton fehlt.Auch das einmalige Glitzern beim Kampfbeginn hilft natürlich nicht beim Erkennen der schillernden Taschenmonster, da es beim Herumlaufen durch die Region nicht auftritt. Kombiniert mit den teilweise unfassbar ähnlichen Shiny-Formen haben selbst nicht farbenblinde Spieler extreme Schwierigkeiten damit, schillernde Pokémon von ihren regulären Verwandten zu unterscheiden.Besonders einige der neuen Taschenmonster sind von dieser seltsamen Änderung betroffen: Die Mäusefamilien Zwieps und Famieps sind abseits leichter Schattierungen am Bauch sowohl in normal als auch in schillernd schneeweiß und das neue Paldea-Tauros ist in seiner Shiny-Form lediglich minimal dunkler. Auch die mitunter realistisch gewählte Größe der Pokémon steht der Shiny-Jagd durch die fehlenden Signale wie Ton und Glitzern im Weg.Immerhin: Game Freak scheint Shiny-Jäger nicht komplett vergessen zu haben. Das neue und überaus praktische Autobattle-Feature, bei dem man wilde Pokémon besiegen kann ohne einen rundenbasierten Kampf zu initiieren, hat nämlich einen eingebauten Schutzmechanismus, damit schillernde Taschenmonster nicht einfach aus dem Weg geräumt werden.Versucht ihr mit euren Teammitgliedern ein frei herumstreunendes Pokémon zu besiegen, das in Wirklichkeit ein Shiny ist, wird euer eigenes Taschenmonster es nicht attackieren, sondern einfach stehenbleiben. So könnt ihr schillernde Pokémon nicht aus Versehen besiegen und den eingebauten Mechanismus als Shiny-Radar nutzen. Den fehlenden Sound kann das allerdings nicht ersetzen.