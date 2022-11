Pokémon Karmesin & Purpur: Einfacher Kniff kann für bessere Performance sorgen

Pokémon Karmesin & Purpur: Probiert es doch mal mit dem internen Switch-Speicher

Mit einem einfachen Handgriff könnt ihr in Pokémon Karmesin & Purpur jetzt womöglich selbst für eine stabilere Performance sorgen. Die Methode bewirkt allerdings keine Wunder.Erwähnenswert ist er, dem desaströsen Auslieferungszustand der neunten Generation geschuldet, aber immerhin. Konkret geht es dabei um den Speicherort, an dem eure Version von Pokémon Karmesin oder Purpur auf der Nintendo Switch verweilt.Wie Nintendo Life im Zuge eines hauseigenen Videos erklärt, bleibt die Lösung für das Performance-Problem von Pokémon Karmesin & Purpur für das bloße Auge der meisten Spieler wohl unbemerkt. Viele Neuankömmlinge in der Paldea-Region greifen möglicherweise sogar von vornherein auf die Herangehensweise zurück, weswegen ihr euch besser nicht zu viel von dem "Trick" versprechen solltet.Die Performance in Karmesin & Purpur könnt ihr verbessern, wenn ihr das Spiel auf dem internen Speicher der Nintendo Switch hinterlegt, anstatt es auf einer externen SD-Karte zu sichern. Der Unterschied soll dabei allerhöchstens marginal sein und Nintendo Life berichtet unter anderem davon, dass die von ihnen getestete Version ohnehin auf dem hauseigenen Speicher der Switch lief – ohne merkliche Verbesserungen. Im Video wird noch einmal ausführlich erklärt, was zu beachten ist:Stellt ihr massive FPS-Einbrüche oder ein nerviges Ruckeln und Haken beim Spielen von Pokémon Karmesin oder Purpur fest, solltet ihr dem einfachen Handgriff aber durchaus eine Chance geben, bevor ihr euer Geld zurückverlangt . Weitere Einflüsse auf die Leistung, die der Titel auf die Konsole bringt, haben wohl auch Switch-Version sowie die Nutzung des Handheld-Modus.Für maßgebliche und vor allem bemerkbare Besserung kann künftig aber wohl nur ein Patch von Game Freak sorgen. Trotz aller Beschwerden und durchwachsener Bewertungen, wie der unseres ausführlichen Tests zu Pokémon Karmesin & Purpur , gilt die 9. Generation der Taschenmonster als bahnbrechender Erfolg.

Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer