Pokémon Karmesin & Purpur: Kompetitive Community verbietet vier Pokémon kurz nach Release

Pokémon Karmesin & Purpur: Welche Taschenmonster sind inoffiziell gebannt?





The first tiering action of SV OU has been decided: in a council vote slate, Flutter Mane and Houndstone were unanimously voted to leave OU for Ubers!



More information and the full council vote slate can be found here: https://t.co/YikcfUrFii pic.twitter.com/Ese3f5yToF



— Smogon University (@SmogonU) November 20, 2022

Was macht die vier verbotenen Pokémon so stark?





Following the second OU council voting, Palafin and Iron Bundle are now no longer allowed in SV OU, effective immediately!



Full reasoning here: https://t.co/AxAh2jHRS6 pic.twitter.com/s2E2OluJw6



— Smogon University (@SmogonU) November 26, 2022

Die Pokémon-Spiele faszinieren seit der 1. Generation vor allem durch zwei Aspekte: Sammeln und Kämpfen. Auch Pokémon Karmesin & Purpur bilden hier keine Ausnahme und wer den Pokédex bereits komplettiert hat, möchte sich sicher den wilden Gefechten gegen andere Spieler widmen.Aktuell gibt es dabei allerdings den ein oder anderen Aspekt zu beachten, die Online-Doppelkämpfe sind durch ein seltsames Phänomen nämlich extrem beeinträchtigt: Es fehlt der Glücksfaktor, wodurch Kämpfe manipuliert und schwer zu treffende Angriffe wie K.O.-Attacken missbraucht werden können. Und auch bei den Einzelkämpfen tut sich einiges.Gleich vier der neuen Pokémon wurden nämlich nur anderthalb Wochen nach Release von Karmesin & Purpur für Einzelkämpfe verboten – allerdings inoffiziell. Verantwortlich dafür ist nämlich die sogenannte Smogon University , hinter der eine inoffizielle kompetitive Pokémon-Community steht und die weder mit Game Freak, noch mit der Pokémon Company oder Nintendo zusammenhängt.Trotzdem ist sie für viele Spieler die erste Anlaufstelle, wenn es um kompetitive Turniere geht und um sich gegen andere Fans zu messen, weshalb die ausgesprochenen Banns durchaus wichtig sind. Betroffen sind vier Taschenmonster, die allesamt in der 9. Generation dazugekommen sind: Friedwuff, Delfinator, Eisenbündel und Flatterhaar.Die angepassten Regeln beziehen sich dabei ausschließlich auf Einzelkämpfe im Smogon-Format, bei normalen Online-Kämpfen gegen fremde Gegner könnt ihr die vier Pokémon weiterhin normal einsetzen – und solltet das angesichts ihrer Stärke wohl auch tun, wenn ihr gewinnen wollt. Eisenbündel und Flatterhaar sind beides Paradox-Pokémon, eine neue Art von Taschenmonster, die sich thematisch an der Vergangenheit und der Zukunft orientieren. Mit exzellenten Werten und der Fähigkeit Paläsynthese bzw. Quantenantrieb, bei der sie mithilfe von Sonne oder einer Energiekapsel als getragenes Item ihren besten Wert zusätzlich erhöhen, wurden sie von der Smogon-Community als zu stark eingestuft.Während es eine Reihe weitere Paradox-Pokémon gibt, sind es bei Eisenbündel und Flatterhaar vor allem die Typenkombinationen und der Pool an Angriffen, die die beiden zu offensiven Bomben macht, gegen die es kaum bis keine Kontermethoden gibt.Beim Wasser-Pokémon Delfinator ist es hingegen vor allem die Fähigkeit Superwechsel, die den Delfin zu einer solchen Gefahr werden lässt: Wechselt man Delfinator raus und wieder rein, nimmt es seine Heldenform an, bekommt einen astronomischen hohen Angriffsbasiswert von 160 und noch dazu die sehr starke STAB-Prioritätsattacke Düsenhieb.Das letzte Pokémon auf der Liste ist der Geisterhund Friedwuff : Sein Angriff Letzte Ehre hat eine Basisstärke von 50, die sich jedoch pro gefallenem Teammitglied um 50 erhöht. Wenn Friedwuff also das letzte lebende Taschenmonster des Teams ist, beträgt die Stärke von Letzte Ehre 300 (+ 150 STAB-Bonus). Kombiniert mit der Fähigkeit Sandscharrer, die Friedwuffs Tempo im Sandsturm verdoppelt, zerlegt der Hund mit dem Grabstein auf dem Kopf ganze Teams im Alleingang.Alle vier dürfen nach Smogon-Regeln daher nun nicht mehr im sehr verbreiteten Overused-Format (kurz OU) gespielt werden, sondern sind in der höheren Uber-Klasse gelandet, das fast ausschließlich von legendären Pokémon bevölkert wird. Weitere Infos zu den Entscheidungen findet ihr hier und hier . Wie bereits erwähnt hat das Verbot aber keine Auswirkungen auf normale Online-Kämpfe in Pokémon Karmesin & Purpur.