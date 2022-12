Pokémon Karmesin & Purpur: Die nächsten zwei Tera Raid-Bosse stehen fest

Pokémon Karmesin & Purpur: Despotar und Brutalanda im neuen Tera Raid-Event abstauben





The next Pokémon Scarlet & Violet Tera Raid Battle event has been announced

Face Tyranitar in Scarlet or Salamence in Violet

Runs from December 9th through 11th 2022



Serebii.net December 5, 2022

Nachdem wir uns an den vergangenen beiden Wochenenden bereits mit Evoli und Glurak in den Tera Raids von Pokémon Karmesin & Purpur messen durften, sind nun zwei neue Bosse am Zug.Bei dem bevorstehenden Event, welches zwischen dem 10. und dem 12. Dezember stattfinden soll, stellen sich euch gleich zwei besonders mächtige Widersacher in Pokémon Karmesin & Purpur in den Weg: Despotar und Brutalanda, die einen fast schon legendären Status unter den Fans innehaben, warten darauf, von euch aus dem Weg geräumt, oder besser noch direkt eingefangen zu werden.Schon im Zuge des vergangenen Tera Raid-Events konnten sich Pokémon-Fans freuen: Das sonst in Karmesin & Purpur nicht erhältliche, aber umso beliebtere Glurak ließ sich mit guter Vorbereitung und eisernem Willen unter unsere Kontrolle bringen. Dieses ist sogar vom Typ "Drache" und trägt das Titanen-Zeichen. Wer es verpasst haben sollte, der bekommt eine zweite Chance zwischen dem 16. und dem 18. Dezember.Doch zunächst einmal gilt es, Despotar und Brutalanda im kommenden Tera Raid-Event so richtig einzuheizen. Wie das stets gut informierte Pokémon-Portal Serebii.net berichtet, erwarten uns die beiden Versions-exklusiven Taschenmonster schon am kommenden Wochenende. Je nachdem, welchen Tera-Typ die beiden besitzen, bekommt ihr so eine starke Ergänzung für euer Team.Apropos: Wer sich Despotar stellen möchte, der kann dies zunächst nur in Pokémon Karmesin tun. Umgekehrt erwartet euch Brutalanda nur in den Tera Raids von Purpur. Aufgrund des vermutlich hohen Andrangs in den Raids wird es euch aber aller Voraussicht nach möglich sein, über den Online-Modus beide Raid-Bosse zu besiegen und dementsprechend auch einzufangen.Für die Online-Kämpfe, die ihr in Pokémon Karmesin & Purpur mit anderen Spielern austragt, wurden jüngst gleich 20 Taschenmonster gebannt . Darüber hinaus entschuldigt sich Nintendo bei der Community und kündigt künftige Updates, die Pokémon Karmesin & Purpur verbessern sollen, an. Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer