Pokémon Karmesin & Purpur: Neuer 7-Sterne-Tera-Raid angekündigt

Pokémon Karmesin & Purpur: Liberlo heizt euch im neuen Tera-Raid ordentlich ein





Für Pokémon Karmesin & Purpur wurde ein neuer Tera-Raid mit gleich sieben Sternen angekündigt. Auch ein weiteres, nicht ganz so hartes Raid-Event, soll es in den kommenden Tagen im Spiel geben.Auf welche mächtigen Monster wir im Zuge der frischen Raubzüge treffen sollen, steht bereits fest. Und auch die Termine für die beiden kommenden Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur sind bekannt.Das Spannendste zuerst: Im neuen bockschweren 7-Sterne-Tera-Raid in Pokémon Karmesin & Purpur stellt sich euch Liberlo als Boss-Monster in den Weg. Das, neben jenem mit Glurak, bislang schwierigste Raid-Event steht uns so zwischen dem 30. Dezember und dem 1. Januar sowie dem 13. und dem 15. Januar bevor. Liberlo soll vom Tera-Typ Kampf sein und ihr könnt es nur einmal pro Speicherdatei fangen.Bei dem zweiten Pokémon, welches uns in Karmesin und Purpur in den wesentlich einfacheren Tera-Raids mit einer Schwierigkeit zwischen einem und fünf Sternen begegnen soll, handelt es sich um Botogel. Dieses hat keinen bestimmten Tera-Typ und kann zwischen dem 23. und dem 25. Dezember, also über das Weihnachtswochenende, gefangen werden.Finden könnt ihr die Tera-Raid-Events in Pokémon Karmesin & Purpur über die gesamte Paldea-Region verstreut. In der Vergangenheit warteten bereits Despotar und Brutalanda darauf , von euch herausgefordert zu werden. Solltet auch ihr von den Performance-Problemen in Pokémon Karmesin & Purpur betroffen sein, hilft euch unter Umständen ein einfacher Trick Letztes aktuelles Video: Zweiter Trailer