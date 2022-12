Pokémon Karmesin & Purpur: Spieler kritisieren stark verkürzte Animationen

Pokémon Karmesin & Purpur: Weniger Zeit für kinoreife Angriffe





— Elias đź'ś college dropout (@AlolanRabbifuto) December 19, 2022

Wieso wurden die Animationen in Pokémon Karmesin & Purpur verändert?

Pokémon Karmesin & Purpur sind ein zweischneidiges Schwert: Exorbitante Verkaufszahlen und der erfolgreichste Launch aller Zeiten, aber gleichzeitig ein katastrophaler User-Score auf Metacritic Schuld an der Kritik von Presse und Fans ist vor allem die miserable Technik, die Performance-Probleme sowie zahlreiche Glitches und Bugs verantwortet. Weniger dramatisch, aber trotzdem ärgerlich sind teilweise deutlich verkürzte Angriffsanimationen, über die einige Spieler nun gestolpert sind und ihren Unmut darüber auf Twitter teilen.Wie Twitter-Nutzer AlolanRabbifuto mit vier Vergleichsvideos zeigt, wurden einige Attacken in ihrer Ausführung extrem vereinfacht und dauern mitunter mehrere Sekunden weniger als zuvor. Zur Veranschaulichung zeigt er den Einsatz von Liberlos Feuerball und von Silvarros Schattenfessel einmal in Pokémon Schwert & Schild und einmal in Pokémon Karmesin & Purpur.Wie die Videos zeigen, sind beide Animationen deutlich kürzer und fallen weniger spektakulär aus: Liberlo jongliert keinen Stein mehr mit den Füßen, sondern schießt seinen Feuerball direkt ab und statt der Bogenanimation von Silvarro schwingt der Robin Hood-Verschnitt nur noch kurz seine Flügel, um seine Schattenpfeile auf den Gegner zu feuern.Viele Nutzer in den Kommentaren ergänzen die Liste: So sind auch Intelleons Präzisionsschuss, Zacians Gigantenhieb und Zamazentas Gigantenstoß von den Änderungen betroffen. Auch die Attacke Heimzahlung hat ihren Hintergrund aus schwarz-roten Kacheln verloren. Unter dem Tweet machen Spieler ihrem Ärger Luft, suchen aber gleichzeitig nach möglichen Erklärungen.So scheint die logischste Schlussfolgerung für diese Änderung die in Kämpfen frei bewegliche Kamera zu sein. Viele der oben erwähnten Angriffe basieren auf einer fixierten Perspektive und spielen mit verschiedenen Kamerawinkeln, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Mit der zu jeder Zeit veränderbaren Perspektive in Pokémon Karmesin & Purpur ist dies nun nicht mehr möglich.Es gibt aber auch einige Spieler, die sich trotz der weniger beeindruckenden Animationen über die Änderung freuen: Denn kürzere Angriffe bedeuten kürzere Kämpfe und damit mehr Zeit, für das Herumlaufen durch die offene Welt und das Fangen der Pokémon. Und auch in den Tera-Raids gilt dank ablaufendem Timer: Zeit ist Geld.