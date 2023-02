Pokémon Karmesin & Purpur: Zweiteiliger DLC mit neuen legendären Pokémon angekündigt

Pokémon Karmesin & Purpur: Schulausflug und Austauschprogramm

Neue Paradox-Pokémon stürmen die Paldea-Region

Erst vor gut drei Monaten erblicktendas Licht der Welt, da kündigt die Pokémon Company bereits einenzur 9. Generation.Der hört auf den Namen, soll genau wie beiin zwei Teilen erscheinen und die Paldea-Region um neue Gebiete, Geschichten und Taschenmonster erweitern. Im Herbst dürfen sich Trainer auf den ersten Teil der kostenpflichtigen Erweiterung freuen, der zweite erscheint dann voraussichtlich im Winter.Los geht es mit: Der erste DLC von Pokémon Karmesin & Purpur nimmt euch mit auf einen Schulausflug in die Kitakami-Provinz, wo man Traditionen und Festivitäten groß zu schreiben scheint. Beworben wird dererscheinende Teil der kostenpflichtigen Erweiterung nämlich mit traditionell japanischen Outfits und jeder Menge Laternen.Auch neue Pokémon sind natürlich mit am Start: Namentlich enthüllt wurde nur das legendäre Taschenmonster, das sich hinter einer furchteinflößenden Maske versteckt. Drei weitere Pokémon, die optisch an einen Bären, einen Affen und einen Kranich erinnern, ergänzen den ersten DLC und dürften ein neues legendäres Trio darstellen.Die zweite Erweiterung wurdegetauft und schickt euchals Austauschstudent an die Blaubeer-Akademie. Dort trefft ihr offenbar auf neue, ehrgeizige Trainer und auf das neue legendäre Pokémon, eine schillernde Schildkröte. Das Artwork zum DLC verspricht ein kampflastigeres Erlebnis, Details verriet man aber keine.Außerdem bringen beide DLCs eine Reihein die Welt von Karmesin & Purpur. Bereits enthüllt wurden für Die Türkisgrüne Maske Klingplim, Tengulist, Yanma, Vulnona, Milotic und Donarion, während Die Indigoblaue Scheibe unter anderem Metagross, Jugong, Psiau, Zebritz, Elfun und Pokusan mit im Gepäck haben wird.Beide DLCs kosten natürlich Geld und können sowohl separat oder zusammen als Season Pass erworben werden. Wofür ihr hingegen keinen Cent in die Hand nehmen müsst, sind die, die in Pokémon Karmesin & Purpur entdeckt wurden und bald im Rahmen eines neuen Tera-Raid-Events fangbar sein werden.Besitzer von Pokémon Karmesin dürfen sich dabei auffreuen, eine urzeitliche Form von Suicune vom Typ Wasser und Drache. In Pokémon Purpur ist hingegenaufgetaucht, eine Zukunftsvariante von Viridium, die den Typ Pflanze und Psycho besitzt. Das Event soll in Kürze starten, einen genauen Termin nannte man aber noch nicht.