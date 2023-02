Pokémon Karmesin & Purpur: Leak zeigt alle bekannten Pokémon, die mit dem DLC zurückkehren

Pokémon Karmesin & Purpur: Diese Taschenmonster feiern ihr Comeback

Bisasam

Bisaknosp

Bisaflor

Glumanda

Glutexo

Glurak

Schiggy

Schillok

Turtok

Rettan

Arbok

Sandan

Sandamer

Pipi

Pixi

Vulpix

Vulnona

Myrapla

Duflor

Giflor

Quapsel

Quaputzi

Quappo

Knofensa

Ultrigaria

Sarzenia

Tentacha

Tentoxa

Kleinstein

Georok

Geowaz

Dodu

Dodri

Jurob

Jugong

Owei

Kokowei

Kicklee

Nockchan

Smogon

Smogmog

Rihorn

Rizeros

Seeper

Seemon

Elektek

Magmar

Lapras

Porygon

Relaxo

Endivie

Lorblatt

Meganie

Feurigel

Igelavar

Tornupto

Karnimani

Tyracroc

Impergator

Wiesor

Wiesenior

Hoothoot

Noctuh

Webarak

Ariados

Lampi

Lanturn

Pii

Blubella

Quaxo

Griffel

Yanma

Felino

Morlord

Skorgla

Snubbull

Granbull

Schneckmag

Magcargo

Quiekel

Keifel

Panzaeron

Seedraking

Porygon2

Farbeagle

Rabauz

Kapoera

Elekid

Magby

Geckarbor

Reptain

Gewaldro

Flemmli

Jungglut

Lohgock

Hydropi

Moorabbel

Sumpex

Fiffyen

Magnayen

Loturzel

Lombrero

Kappalores

Samurzel

Blanas

Tengulist

Nasgnet

Plusle

Minun

Volbeat

Illumise

Knacklion

Vibrava

Libelldra

Krebscorps

Krebutack

Barschwa

Milotic

Zwirrlicht

Zwirrklop

Palimpalim

Tanhel

Metang

Metagross

Chelast

Chelcarain

Chelterrar

Panflam

Panpyro

Panferno

Plinfa

Pliprin

Impoleon

Koknodon

Rameidon

Schilterus

Bollterus

Ambidiffel

Klingplim

Mampfaxo

Rihornior

Elevoltek

Magbrant

Yanmega

Skrogro

Mamutel

Porygon-Z

Voluminas

Zwirrfinst

Elezeba

Zebritz

Rotomurf

Stalobor

Praktibalk

Strepoli

Meistagrif

Strawickl

Folikon

Matrifol

Waumboll

Elfun

Zurrokex

Irokex

Picochilla

Chillabell

Monozyto

Mitodos

Zytomega

Piccolente

Swaroness

Wattzapf

Voltula

Lichtel

Laternecto

Skelabra

Lin-Fu

Wie-Shu

Golbit

Golgantes

Skallyk

Grypheldis

Psiau

Psiaugon

Iscalar

Calamanero

Paragoni

Trombork

Bauz

Arboretoss

Silvarro

Flamiau

Miezunder

Fuegro

Robball

Marikeck

Primarene

Peppeck

Trompeck

Tukanon

Mabula

Akkup

Donarion

Wommel

Bandelby

Araqua

Aranestro

Curelei

Meteno

Miniras

Mediras

Grandiras

Urgl

Hokumil

Pokusan

Morpeko

Duraludon

Damythir

Axantor

Ursaluna

Salmagnis

Snieboss

Myriador

Cupidos

Die gestrige Live-Präsentation zur Feier des jährlichen Pokémon Days war voller erwartbarer Überraschungen, darunter auch der zweiteilige DLC zuDer Schatz von Zone Null will euch neue Orte erkunden und neue Taschenmonster kennenlernen lassen, doch natürlich kehren auch jede Menge alte Bekannte aus vorherigen Editionen zurück. Insgesamtsollen Trainer aus älteren Spielen fangen können und einpräsentiert angeblich die fast vollständige Liste. Auf Twitter berichtet ein Nutzer davon, dass Entwicklerstudio Game Freak mit dem neuen Patch für Pokémon Karmesin & Purpur unzählige Pokédex-Einträge aus den Daten des Spiels entfernt hat und diese rein zufällig auch mit allen, gestern offiziell enthüllten Pokémon übereinstimmen, die mit derins Spiel zurückkehren.Das waren zwar nur zwölf lausige Taschenmonster, doch da die alle in der Liste entfernter Einträge vorkommen, ist es äußerst wahrscheinlich, dass es sich bei dem Dokument um alle Pokémon handelt, die via DLC ihren Weg in Pokémon Karmesin & Purpur finden. Im Folgenden haben wirfür euch, damit ihr schonmal nach euren Lieblingen suchen könnt:Wer mitgezählt hat, dem wird natürlich aufgefallen sein, dass die Liste nicht 230, sondern nur 224 Pokémon umfasst –stehen also noch aus. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass alle restlichen Starter zu Pokémon Karmesin & Purpur hinzugefügt werden, außer denen aus der Einall-Region. Vielleicht haben die es sich ja bereits imgemütlich gemacht.