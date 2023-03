Pokémon Karmesin & Purpur: Kolumne: Game Freaks DLC-Politik ist eine Unverschämtheit

Der Beginn der Kontroverse: Bring Back National Dex

Kostenpflichtiges Comeback: Kauf sie dir alle

Pokémon Karmesin & Purpur: Neue Spiele, altes Spiel





The Hidden Treasure of Area Zero brings the return of over 230 familiar Pokémon that haven't appeared in #PokemonScarletViolet. Look forward to finding out which ones! pic.twitter.com/IlzhAQull2



— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 27, 2023

Luftschlösser und Wunschträume: Die Zukunft von Pokémon

Entwicklerstudio Game Freak hat füreinen zweiteiligen DLC angekündigt und begeht dabei den gleichen Fehler wie bei Pokémon Schwert & Schild.Denn die Erweiterung namens „Der Schatz von Zone Null“ wird neben neuer Inhalte auchin die Paldea-Region bringen – Pokémon, die man ganz offensichtlich aus dem Hauptspiel herausgehalten hat, um sie nunan Fans zu verhökern. Eine Frechheit, die für mich fast jegliche Vorfreude auf neue Inhalte überschattet.Die dreiste Praktik, die man nun bei Pokémon Karmesin & Purpur fortführt, findet ihren Ursprung in der vorherigen Generation beiund stoß schon damals auf herben Widerstand aus der Community. Bei dererklärte Game Freak-Entwickler Junichi Masuda, dass Spieler nicht alle Pokémon aus alten Titeln in die Galar-Region holen können.Der, in dem Taschenmonster ihren Platz fanden, die nicht im regulären Spielverlauf aufgetaucht sind, war Geschichte. Die Ankündigung auf YouTube erhielt abertausende Dislikes und in den sozialen Medien begannen Fans unter dem Hashtagihre Enttäuschung über Game Freaks Entscheidung kundzutun.Als Begründung für den gravierenden Einschnitt nannte man die stärkere Hardware der Nintendo Switch, die mehr Möglichkeiten, aber auch einen höheren Aufwand bei der Entwicklung bedeute. Mehr Zeit kann man sich deshalb aber nicht nehmen: Pokémon ist schließlich längstund Plüschtiere, Sammelkarten und anderes Merchandise braucht regelmäßige neue Grundlagen.Der 400-Einträge starke Pokédex von Schwert & Schild beinhaltete zum Zeitpunkt der Spieleveröffentlichung damit, das allseits bekannte Motto „Schnapp‘ sie dir alle“ hatte jegliche Bedeutung verloren. Doch wer den Schock verwunden und sich mit der drastisch geschrumpften Anzahl an Kreaturen angefreundet hatte, durfte sich schon bald auf die nächste erzürnende Nachricht freuen.Denn Schwert & Schild bekam gleich zwei kostenpflichtige Erweiterungen:und. In einem Abstand von mehreren Monaten erschienen die beiden DLCs und brachten neue Gebiete und einige neue sowie jede Menge alte Pokémon ins Spiel – natürlich. Endlich konnten Spieler zumindest einen Teil der geliebten Taschenmonster aus vorherigen Spielen fangen, mussten dafür aber tief in die Tasche greifen.Zugegebenermaßen: Auch ohne den Kauf der Erweiterung konnten Spieler nach dem Release die im DLC enthaltenen Pokémon aus alten Editionen via Tausch nach Schwert & Schild holen – nur, wer die bekannten Taschenmonster in freier Wildbahn fangen wollte, musste auch blechen. Trotzdem stößt die Praxis von herausgeschnittenem und später hinzugefügtem Inhalt sauer auf, gerade weil Game Freak viel mitarbeitet.Es gibt keinen einzigen Grund dafür, den gleichen Aufwand erneut zu erbringen, wenn man funktionierende Daten hat und diese auf die Fortsetzung übertragen kann, um Kraft und Zeit in neue Inhalte zu stecken – auch wenn einige verbohrte Gamer vom Gegenteil überzeugt sind und Game Freak behauptet, man würde Animationen und Modelle neu erstellen . Doch dann mehr als die Hälfte der Pokémon aus dem Spiel zu nehmen und erst später einen Teil davon verfügbar zu machen?Womit wir wieder bei Pokémon Karmesin & Purpur wären. Die 9. Generation des weltweit erfolgreichsten Media-Franchises istund. Detailarme Texturen, eine permanent einbrechende Framerate und zahlreiche Bugs schmälerten zwar den Spielspaß und die Wertungen der Presse, aber nicht die Einnahmen.Dass man angesichts des technischen Debakels nun also erneut einen verkleinerten Pokédex mit 400 Einträgen mithilfe von einem kostenpflichtigen DLC erweitert und das auch noch, ist für mich eine ziemlich unverschämte, wenn auch natürlich erwartbare Vorgehensweise. Zumal erneut nur ein Bruchteil der fehlenden Pokémon mit dem Season Pass ihren Weg ins Spiel finden.hat man für den zweiteiligen Schatz von Zone Null angekündigt: Das ist mehr als die Hälfte des aktuellen Paldea-Pokédex, bringt die in Karmesin & Purpur erhältliche Anzahl an Taschenmonstern aber trotzdem nur auf 630 –, von denen ein jedes seine Fans hat und entsprechend vermisst werden wird.Und was bedeutet das jetzt? Nun, der Drops ist natürlich gelutscht: Pokémon Karmesin & Purpur haben nur einen Bruchteil der insgesamt existierenden Pokémon vorzuweisen, ein Teil kommt wie bei Schwert & Schild per DLC dazu und der Rest bleibt im Regen stehen. Da Game Freak sich nun bereits ein zweites Mal für diese Vorgehensweise entscheidet, erwarte ich auch für die kommende Generation keine Änderung.Worauf ich trotzdem weiter hoffe: Dass Pokémon als Franchise seinem finanziellen Erfolg auch hinsichtlich der Qualität seiner Spiele gerecht wird. Dass Game Freak, wenn man sich angesichts mit Merchandise vollgestopfter Terminkalender schon nicht mehr Zeit für die Entwicklung nehmen kann, zumindest mehr Mitarbeiter bekommt., wie zuletzt beiDie Hoffnung auf ein neues Spiel mit allen Pokémon habe ich mittlerweile aufgegeben, doch meine tiefe Verbundenheit zu diesen kindheitsprägenden Sammelabenteuern hält mich trotzdem davon ab, endgültigt das Handtuch zu werfen.Vielleicht darf ich die Wunschträume ja, wenn sie mir schon in der Realität verwehrt bleiben.