Pokémon Karmesin & Purpur: Neue Bugs können Speicherdaten vollständig löschen

Pokémon Karmesin & Purpur: Genaue Ursache für Datenverlust unklar

Schon seit seinem Release im November sindtechnikgeplagte Problemkinder und frustrieren Spieler mit stottriger Performance und Grafikfehlern.Jetzt haben sich allerdingsin die beiden Verkaufsschlager geschlichen, die noch deutlich gravierenderen Ärger auslösen können: Denn wer den vor kurzem angekündigten DLC bereits vorab herunterlädt, sein Spiel mit Pokémon Go verbindet oder digitale Postkarten an den Mobile-Ableger schickt, kann unter Umständen Auf Reddit berichten verschiedene Nutzer darüber, dass sie ihren gesamten Speicherstand in Pokémon Karmesin & Purpur verloren haben. Konkret bedeutet das:und unzählige Shiny-Taschenmonster wurden den Abfluss heruntergespült und sind nunWas genau für den herben Verlust verantwortlich ist, scheint aktuell allerdings ein wenig unklar, denn betroffene Nutzer vermelden unterschiedliche Ursachen. Während für den Großteil das Verbinden von Pokémon Karmesin & Purpur mitzur Löschung der Speicherdaten geführt hat, schreiben einige andere, sie hätten lediglich denDie normale Art, gelöschte Daten durch das Drücken von oben, B und X wiederherzustellen, soll in diesem Fall nicht funktionieren, wie unter anderem Reddit-Nutzer Matthewcbayer berichtet. Antworten von Nintendos Kundenservice seien bislang ebenfalls wenig hilfreich gewesen: Entweder gab es Absagen oder das Ticket wurde ohne eine Lösung des Problems nach kurzer Kommunikation geschlossen.Da Pokémon Karmesin & Purpur zu den wenigen First-Party-Titeln gehören, dievia Nintendo Switch Online nicht unterstützen, solltet ihr es euch vielleicht zweimal überlegen, ob die verschiedenen Vivillon-Muster durch die Verbindung mit Pokémon Go oder die Frühkäufer-Uniformen vom DLC den potenziellen Verlust eurer Speicherdaten wert sind.sorgt allerdings noch aus einem anderen Grund für Ärger.