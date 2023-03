Pokémon Karmesin & Purpur: Aktuell stark reduziert bei Amazon, MediaMarkt und Saturn

Pokémon Karmesin & Purpur: Momentan für unter 40 Euro sichern

Seit rund fünf Monaten tobennun schon durch die Wildnis und mauserten sich innerhalb kürzester Zeit zu den erfolgreichsten Spielen der Reihe.Trotz einiger technischer Mängelund brachen damit sämtliche Rekorde. Falls ihr noch nicht zu dieser mittlerweile sicherlich gestiegenen Zahl gehört, könnt ihr dies dank desnun ändern.Denn Pokémon Karmesin & Purpur sind gerade nicht nur beim Liefergiganten, sondern auch bei der Elektronikkonkurrenzunddeftig reduziert: Fürkönnt ihr euch jetzt eine physische Eintrittskarte in die Paldea-Region sichern und die neuesten Taschenmonster der Reihe kennenlernen.Damit sind die beiden Verkaufsschlager aktuell, wenn man von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro ausgeht. Da Amazon von 69,99 Euro ausgeht, spricht man dort sogar von 43 Prozent Ersparnis, zu dem Preis dürften Pokémon Karmesin & Purpur aber auch am Release-Tag nicht über die Ladentheke gegangen sein.Nach einigen Updates sind die beiden Sammelabenteuer zwar immer noch keine technischen Wunderwerke, laufen aber zumindest etwas stabiler als noch zu Release. Und mit der, in der ihr frei entscheiden könnt, welchen Arenaleitern oder Herrscher-Pokémon es an den Kragen geht, versucht Entwickler Game Freak, die Reihe mit ein bisschen mehr Innovation zu würzen.Pokémon Karmesin & Purpur sind übrigens nicht die einzigen Gaming-Produkte, bei denen Amazon aktuell den Preishammer schwingt. Auch diehat der Versandriese gegenwärtig im Angebot und haut die günstige Grafikkarte fürraus.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.