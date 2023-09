Pokémon Karmesin & Purpur: Leaker haben angeblich zwei neue Pokémon entdeckt

Pokémon Karmesin & Purpur: Leaker stoßen auf zwei neue Taschenmonster im DLC





Bloodmoon Ursaluna



- Scarlet:

It crossed the sea and drifted ashore in a new land. Surviving in this place led it to take on a unique appearance and gain special powers.



- Violet:

This special Ursaluna can see in the dark with its left eye and protects itself with mud that is… pic.twitter.com/QjDyzukYNI



