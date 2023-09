Pokémon Karmesin & Purpur: Mit einem Code holt ihr das Eis-Pokémon Kolowal gratis auf eure Nintendo Switch

Pokémon Karmesin & Purpur: Holt euch ein kostenloses Kolowal

Inkönnt ihr derzeit ein kostenloses Kolowal abgreifen. Zum Start der Anime-Serie „Winde aus Paldea“ erhalten Spieler nun eines der im Anime gezeigten Taschenmonster, um den Release zu feiern.Die Serie umfasst vier Folgen, wovon die erste gestern auf Youtube startete. Sie spielt in der Region Paldea, wie der Name schon sagt, und beinhaltet entsprechende Pokémon. So ist eines dabei, das ihr euch jetzt auf die Nintendo Switch holen könnt, wenn ihr einen bestimmten Code eingebt. Dann winkt als Geheimgeschenk einBishabt ihr Zeit, euch ein Kolowal in Pokémon Karmesin und Purpur zu sichern. Dafür müsst ihr lediglich den Code L1KEAFLUTE im Poképortal einlösen. Drückt dafür auf „Geheimgeschenk“ und wählt anschließend „Geschenk empfangen“ (Seriencode), woraufhin ihr die Zeichenfolge eingeben könnt.Bei Kolowal handelt es sich um ein, das erst seit kurzer Zeit existiert. Mit der neunten Generation kam Kolowal, auf Englisch Cetitan, mit Pokémon Karmesin & Purpur ins Universum der Taschenmonster. Als Attacken beherrscht es Eiskreisel, Bodyslam, Amnesie und Risikotackle sowie die Fähigkeit Spechschicht oder Schneescharrer.Es ist, wie der Name schon verrät, ein walartiges Pokémon in weiß-grauer Farbe. Aus seinem Kopf ragen fünf Stacheln, seine beiden Arme und seine Schwanzflosse sehen ebenfalls stachelig aus, wodurch es an einenerinnert. Kolowal verfügt über eine kräftige Muskulator sowie über eine dicke Fettschicht, die es vor Kälte schützen soll. Als Eis-Pokémon vermutlich praktisch. Ihr könnt es nicht weiterentwickeln, da es bereits die finale Entwicklung von Flaniwal ist, das aus einem Ei schlüpfen kann. Mithilfe eines Eissteins entwickelt ihr es dann zum Cetitan.Bis zum 18. September habt ihr außerdem die Gelegenheit, euch. Es ist ohnehin langsam an der Zeit, das Spiel wieder herauszuholen, da zeitnah der erste dererscheint. Alles weitere dazu könnt ihr hier nachlesen.