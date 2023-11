Pokémon Karmesin & Purpur: Konkreter Release-Termin für DLC Die Indigoblaue Scheibe enthüllt

Pokémon Karmesin & Purpur: Die indigoblaue Scheibe erscheint noch vor Weihnachten





#PokémonKarmesinPurpur: Der Schatz von Zone Null – Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe erscheint am 14.12.!



Abenteuer erwarten euch in der Blaubeer-Akademie, Trainer! pic.twitter.com/u5lnbwCUjv



— Nintendo DE (@NintendoDE) November 2, 2023

Am 13. September bekammit Die türkisgrüne Maske seinen ersten DLC spendiert, während der zweite Teil der kostenpflichtigen Erweiterung noch auf sich warten ließ.Im Winter sollteerscheinen, doch wann genau, da tappten Fans bislang im Dunkeln. Bis jetzt, denn auf Twitter enthüllte man nun ohne Pauken und Trompeten ganz schmucklos den genauen Termin, an dem euch in Pokémon Karmesin & Purpur neue Abenteuer erwarten. Und der befindet sich überraschenderweise noch in diesem Jahr:ist es so weit.Nur anderthalb Wochen vor Weihnachten dürfen sich Fans von Pokémon Karmesin & Purpur deshalb noch einmal in die Paldea-Region begeben – vorausgesetzt, sie haben dengekauft, denn die DLCs können nicht einzeln erworben werden. Für die Eintrittsgebühr geht es in Die Indigoblaue Scheibe dann als Austauschstudent an die, wo ihr sehr wahrscheinlich die beiden Trainer Jo und Hana aus dem ersten DLC wiedertreffen werdet.An der fruchtigen Schule warten aber noch andere Herausforderungen auf euch, denn dort hat manaufgestellt, die schon sehr heiß darauf ist, sich mit euch in spannenden Pokémon-Kämpfen zu messen – Die Indigoblaue Scheibe verspricht also einen größeren Fokus auf die rundenbasierten Auseinandersetzungen.Zusätzlich hat man aber schon im August angekündigt,. So kehren beispielsweiseaus den vorherigen Editionen zurück, neue Taschenmonster sind aber auch am Start, darunter die Paradox-Pokémon Furienblitz (Vergangenheits-Raikou) und Eisenhaupt (Zukunfts-Kobalium) sowie die glänze Schildkröte Terapagos, die etwas mit demzu tun haben dürfte.Einen Namen hat der offiziell noch nicht, dafür wird er mit einem siebenteiligen Kristall in Regenbogenfarben dargestellt und soll die, während er gleichzeitig ihre Schwächen ändert. Was euch mit dem neunzehnten Tera-Typen genau erwartet, erfahrt ihr dann ab dem 14. Dezember in Die Indigoblaue Scheibe. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch mit einem bestimmten Code noch