Pokémon Karmesin & Purpur: Die indigoblaue Scheibe: Fundorte aller Starter-Pokémon im DLC

Pokémon Karmesin & Purpur: So schaltet ihr alle Starter im DLC frei

Bisasam

Endivie

Hydropi

Froxy

Robball

Chimpep

Glumanda

Karnimani

Serpifeu

Fynx

Bauz

Memmeon

Schiggy

Geckarbor

Chelast

Floink

Igamaro

Flamiau

Feurigel

Flemmli

Panflam

Plinfa

Ottaro

Hopplo

Über ein Jahr nach seinem ursprünglichen Release habenmit Die indigoblaue Scheibe ihren finalen DLC erhalten und sind, abseits möglicher Events, abgeschlossen.Mit der letzten Erweiterung sind noch einmal eine Wagenladung alter Pokémon ins Spiel zurückgekehrt, darunter auch. Von Bisasam, Glumanda und Schiggy bis hin zu Chimpep, Hopplo und Memmeon: Wir verraten euch, wo ihr die knuffigen Pflanze-Feuer-Wasser-Trios aus den früheren Spielen in Pokémon Karmesin & Purpur findet.Leider stapfen die Starterdurch den DLC von Pokémon Karmesin & Purpur: Um die 24 Taschenmonster in die Tera-Kuppel zu locken, die ihr dank des Austauschsprogramms an der Blaubeer-Akademie aufsuchen könnt, braucht es ein bisschen Vorbereitung. Ihr müsst nämlich, die ihr im Schulgebäude findet, ordentlich Blaubeerpunkte, kurz BP, an eure Klassenkameraden spenden.Insgesamtmöchte Terry von der Kuppel-AG sehen, um die Artenvielfalt zu erhöhen und so die Starter-Pokémon im jeweiligen Gebiet anzulocken. Habt ihr die Anfrage abgeschlossen und die entsprechende Menge an BP bezahlt, könnt ihr dann dieeinfangen. Die folgende Übersicht zeigt euch, in welchem Areal welche Starter zu finden sind, damit ihr beim Investieren der BP Prioritäten setzen könnt, falls euch das ein oder andere Pokémon besonders wichtig ist:Wenn ihr auf der Suche nach den Startern seid,, um keines zu verpassen: Die Racker sind nämlich ziemlich klein und besonders die Gras-Pokémon wegen ihrer grünen Farbe nur schlecht zu erkennen. Vergesst außerdem nicht, in Höhlen nachzuschauen: Vor allem die Feuer-Starter im Polar-Areal machen es sich dort gemütlich. Falls ihr euch ganz ohne BP-Grinding und aufwendige Suche noch ein anderes Pokémon sichern wollt, könnt ihrfür einnutzen.