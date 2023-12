Pokémon Karmesin & Purpur: Guide: So erhaltet ihr die neuen Pokémon Briduradon und Hydrapfel

Pokémon Karmesin & Purpur: So entwickelt ihr Duraludon zu Briduradon

So entwickelt ihr Knapfel zu Hydrapfel

Die indigoblaue Scheibe bringt nicht nur eine ganze Reihe alter Taschenmonster zurück in die Welt von, sondern auch eine Handvoll brandneuer.Neben dem neuen legendären Pokémon Terapagos, dem glänzenden Aushängeschild der Erweiterung, gehören dazu auchund. Die beiden sind Entwicklungen älterer Pokémon, die ursprünglich in Pokémon Schwert und Schild dazugekommen sind: Duraludon und Knapfel. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst, um an ihrezu gelangen.Falls ihr nicht ohnehin schon einvon Pokémon Schwert und Schild zu Pokémon Karmesin & Purpur herübergetauscht habt, könnt ihr das Taschenmonster mit der Typenkombination Drache und Stahl dank dem neuen DLC nun auch in freier Wildbahn fangen. In der Tera-Kuppel der Blaubeerakademie streunt das wie ein Feuerzeug aussehende Pokémon durch dieund ist dort an vielen Stellen anzutreffen.Habt ihr ein Duraludon gefangen, könnt ihr es mithilfe des Itemszu Briduradon entwickeln, indem ihr den Gegenstand auf das Pokémon in eurem Team anwendet. Legierungsmetall findet ihr in der, bekommt es als Belohnung für 190 gefangene Pokémon im Blaubeer-Dex oder tauscht es. Das Item verschwindet jedoch nach der Nutzung: Wollt ihr also ein weiteres Duraludon zu Briduradon entwickeln, müsst ihr euch ein weiteres Exemplar Legierungsmetall besorgen.Um an Hydrapfel zu kommen, müsst ihr erst einmal einund mithilfe des Gegenstands Saftiger Apfel. Knapfel ist gleich an mehreren Orten in Paldea zu finden, beispielsweise am Schmierhain, der südlichen Zone 2 und 4 oder der östlichen Zone 1 und 2. In der durch den ersten DLC Die türkisgrüne Maske erreichbare Kitakami-Provinz findet ihr Knapfel wenig überraschend amoder demAn beiden Orten wartet auch das neue Itemauf euch, mit dem ihr bei der Anwendung Knapfel zu Sirapfel verwandeln könnt. Nun muss das wie ein kandierter Apfel aussehende Pokémon nur noch, während es die, um sich zu Hydrapfel weiterzuentwickeln. Dabei handelt es sich um die TM 226, die ihr nach demerhaltet und die sich mithilfe von 1.500 LP, zwei Nigiragi-Schuppen, zwei Lapras-Tränen und einem Knapfel-Fruchtsaft jederzeit an einer TM-Maschine erneut herstellen lässt.Solltet ihr den beiden bei eurem Abenteuer in Die Indigoblaue Scheibe über den Weg gelaufen sein und euch gefragt haben, wie ihr sie selbst inkönnt, seid ihr jetzt bestens über die jeweilige Methode informiert. Falls ihr hingegen auf der Suche nachseid, die mit dem neuen DLC ihre Rückkehr feiern, helfen wir euch an anderer Stelle weiter.