Pokémon Karmesin & Purpur: Alle Infos zum neu enthüllten Pokémon Infamomo: So fangt ihr es

Pokémon Karmesin & Purpur: So fangt ihr Infamomo

Erst kürzlich veröffentlichte man füreine kostenlose Bonusepisode, die allerdings nur von denen gespielt werden kann, die auch denabgeschlossen haben.Nun verriet man auch ganz offiziell, was euch dort erwartet, genauer gesagt, wer:, ein neues mysteriöses Pokémon vom Typ Geist und Gift, ist der Star des Epil0gs. In neuen YouTube-Videos wird euch jetzt die Hintergrundgeschichte des frisch enthüllten Taschenmonsters dargelegt und wir verraten euch zusätzlich noch,Wer dennur eine mäßig gute Figur gemacht hat, bereits gespielt hat, kennt bereits die Partner von Infamomo, denn es ist der, Boninu, Benesaru und Beatori. Passend zu seinem Typen und der Spezialattacke Giftkettung besitzt es die: Pokémon, die Infamomo vergiftet, werden zusätzlich noch verwirrt.Weniger verwirrend ist da schon die Anleitung, wie ihr das neue Taschenmonster in eure Sammlung befördert. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dievia der Geheimgeschenk-Funktion zu empfangen, anschließend zuin der Stadt Midoriya in der Kitakami-Provinz zu laufen und dort den erwähnten Epilog zu starten.Am Ende der Quest erwartet euch dann der Kampf gegen Infamomo, das aufund mit den Attackenkein leichter Gegner werden dürfte, wenn ihr nicht aufpasst. Im Idealfall schickt ihr einins Rennen, um gegen Infamomos Vergiftung gefeit zu sein. Besondersund seine Weiterentwicklungbieten sich hier an, weil sie auch noch Geist-Angriffe resistieren und mit starken Unlicht-Attacken wie Abschlag oder Nachthieb zurückschlagen können.Falls ihr nach dem harten Kampf noch Lust auf ein paarund Hintergrundgeschichte habt, werdet ihr in den beiden eingebetteten YouTube-Videos fündig, die derjüngst veröffentlicht hat. Und falls euch das Sammeln von putzigen Kreaturen so sehr am Herzen liegt, dass ihr aktuell nach weiteren Pokémon-Alternativen sucht:verwebt das bekannte Konzept mit